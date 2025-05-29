Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 29.05.2025 (обновлено: 15:11 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/svo-2019760261.html
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль три села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:32:00+03:00
2025-05-29T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019761196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e0f2f7bb5612ca83a3c8566680be0f7.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль три села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", — говорится в сводке.За сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.Также бойцы Южной группировки войск освободили село Гнатовка в ДНР.Потери противника в зоне ее ответственности составили:Еще одно село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр" — Шевченко Первое в ДНР.ВСУ потеряли на этом направлении более 390 военных, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250529/pushilin-2019704366.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский флаг в освобожденной Строевке в Харьковской области
Минобороны публикует кадры из Строевки в Харьковской области, об освобождении которой сообщалось сегодня – там был водружен российский флаг. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций
2025-05-29T13:32
true
PT1M01S
Кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР.
2025-05-29T13:32
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019761196_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15e6307ef76c354fe5299c07a1ee6680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, Шевченко Первое, Гнатовку в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль три села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", — говорится в сводке.
© Инфографика

Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области.

Подразделения группировки войск Запад освободили село Строевка в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области.

© Инфографика
1 из 3
© Инфографика

Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР.

Подразделения группировки войск Юг освободили село Гнатовка в ДНР

Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР.

© Инфографика
2 из 3
© Инфографика

Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко-Первое в ДНР.

Подразделения группировки войск Центр освободили село Шевченко-Первое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко-Первое в ДНР.

© Инфографика
3 из 3

Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области.

© Инфографика
1 из 3

Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР.

© Инфографика
2 из 3

Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко-Первое в ДНР.

© Инфографика
3 из 3
За сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Также бойцы Южной группировки войск освободили село Гнатовка в ДНР.
Потери противника в зоне ее ответственности составили:
  • до 240 человек;
  • три боевые бронированные машины;
  • шесть пикапов и артиллерийское орудие;
  • две станции радиоэлектронной борьбы;
  • три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Российские войска постепенно охватывают Красноармейск
Вчера, 08:17
Еще одно село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр" — Шевченко Первое в ДНР.
ВСУ потеряли на этом направлении более 390 военных, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала