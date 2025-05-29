Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, Шевченко Первое, Гнатовку в ДНР
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль три села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", — говорится в сводке.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области.
© Инфографика
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© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР.
© Инфографика
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© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко-Первое в ДНР.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко-Первое в ДНР.
© Инфографика
3 из 3
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области.
© Инфографика
1 из 3
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР.
© Инфографика
2 из 3
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко-Первое в ДНР.
© Инфографика
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За сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Также бойцы Южной группировки войск освободили село Гнатовка в ДНР.
Потери противника в зоне ее ответственности составили:
- до 240 человек;
- три боевые бронированные машины;
- шесть пикапов и артиллерийское орудие;
- две станции радиоэлектронной борьбы;
- три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Еще одно село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр" — Шевченко Первое в ДНР.
ВСУ потеряли на этом направлении более 390 военных, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
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