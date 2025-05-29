https://ria.ru/20250529/svo-2019760261.html

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2025

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль три села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:32:00+03:00

2025-05-29T13:32:00+03:00

2025-05-29T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль три села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", — говорится в сводке.За сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.Также бойцы Южной группировки войск освободили село Гнатовка в ДНР.Потери противника в зоне ее ответственности составили:Еще одно село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр" — Шевченко Первое в ДНР.ВСУ потеряли на этом направлении более 390 военных, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

https://ria.ru/20250529/pushilin-2019704366.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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Российский флаг в освобожденной Строевке в Харьковской области Минобороны публикует кадры из Строевки в Харьковской области, об освобождении которой сообщалось сегодня – там был водружен российский флаг. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций 2025-05-29T13:32 true PT1M01S

Кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР Минобороны России показало кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР. 2025-05-29T13:32 true PT1M04S

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область