https://ria.ru/20250529/svo-2019745573.html
Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО
Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 29.05.2025
Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО
Сотрудники СУСК РФ по Брянской области отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, служащим в подразделении противовоздушной обороны, сообщили в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:30:00+03:00
2025-05-29T12:30:00+03:00
2025-05-29T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Брянской области отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, служащим в подразделении противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе управления. "В Брянске сотрудники Следственного комитета России передали гуманитарную помощь для военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции… В рамках проведенной совместно с добровольцами Брянского государственного технического университета акции "Мы вместе" офицеры ведомства оказали помощь подразделению противовоздушной обороны, защищающему территорию Брянской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники регионального следственного управления совместно с кадетами подшефной кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного и под руководством волонтеров приняли участие в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей для бойцов спецоперации. Кадеты и дети сотрудников управления передали военнослужащим письма Победы со словами поддержки и благодарности за защиту нашей Родины, а также символы воинской славы России – георгиевские ленточки, добавили в ведомстве.
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россия, брянская область, сво
Надежные люди, Россия, Брянская область, СВО
Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО
Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гуманитарную помощь бойцам СВО
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Брянской области отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, служащим в подразделении противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе управления.
"В Брянске сотрудники Следственного комитета России передали гуманитарную помощь для военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции… В рамках проведенной совместно с добровольцами Брянского государственного технического университета акции "Мы вместе" офицеры ведомства оказали помощь подразделению противовоздушной обороны, защищающему территорию Брянской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники регионального следственного управления совместно с кадетами подшефной кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного и под руководством волонтеров приняли участие в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей для бойцов спецоперации.
Кадеты и дети сотрудников управления передали военнослужащим письма Победы со словами поддержки и благодарности за защиту нашей Родины, а также символы воинской славы России – георгиевские ленточки, добавили в ведомстве.