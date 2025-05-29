https://ria.ru/20250529/svo-2019745573.html

Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО

Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 29.05.2025

Сотрудники СУСК РФ по Брянской области передали гумпомощь бойцам СВО

Сотрудники СУСК РФ по Брянской области отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, служащим в подразделении противовоздушной обороны, сообщили в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:30:00+03:00

2025-05-29T12:30:00+03:00

2025-05-29T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Брянской области отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, служащим в подразделении противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе управления. "В Брянске сотрудники Следственного комитета России передали гуманитарную помощь для военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции… В рамках проведенной совместно с добровольцами Брянского государственного технического университета акции "Мы вместе" офицеры ведомства оказали помощь подразделению противовоздушной обороны, защищающему территорию Брянской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники регионального следственного управления совместно с кадетами подшефной кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного и под руководством волонтеров приняли участие в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей для бойцов спецоперации. Кадеты и дети сотрудников управления передали военнослужащим письма Победы со словами поддержки и благодарности за защиту нашей Родины, а также символы воинской славы России – георгиевские ленточки, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250528/svo-2019657710.html

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россия, брянская область, сво