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Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий - РИА Новости, 29.05.2025
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16:06 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/sud-2019800203.html
Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий
Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий - РИА Новости, 29.05.2025
Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий
Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск досрочно лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД, сообщили... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:06:00+03:00
2025-05-29T16:06:00+03:00
политика
россия
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юрий напсо
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск досрочно лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД, сообщили РИА Новости в суде. "В удовлетворении иска об отмене постановления Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий депутата… Напсо Юрия Аисовича отказано", - рассказали в суде. Судебное заседание прошло сегодня. Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
https://ria.ru/20240819/deputaty-1967081780.html
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политика, россия, оаэ, юрий напсо, госдума рф
Политика, Россия, ОАЭ, Юрий Напсо, Госдума РФ
Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий

ВС отказался удовлетворить иск Напса, досрочно лишенного полномочий депутата

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск досрочно лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД, сообщили РИА Новости в суде.
"В удовлетворении иска об отмене постановления Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий депутата… Напсо Юрия Аисовича отказано", - рассказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Иркутской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие данных
19 августа 2024, 14:38
Судебное заседание прошло сегодня.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Госдума досрочно лишила Шилкина депутатских полномочий
30 июля 2024, 18:06
 
ПолитикаРоссияОАЭЮрий НапсоГосдума РФ
 
 
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