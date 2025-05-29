https://ria.ru/20250529/sud-2019800203.html

Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий

Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий - РИА Новости, 29.05.2025

Верховный суд не удовлетворил иск депутата Напсо, лишенного полномочий

Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск досрочно лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД, сообщили... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:06:00+03:00

2025-05-29T16:06:00+03:00

2025-05-29T16:06:00+03:00

политика

россия

оаэ

юрий напсо

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:182:864:668_1920x0_80_0_0_e40949367c7259ba895b131e522b61f4.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск досрочно лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД, сообщили РИА Новости в суде. "В удовлетворении иска об отмене постановления Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий депутата… Напсо Юрия Аисовича отказано", - рассказали в суде. Судебное заседание прошло сегодня. Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.

https://ria.ru/20240819/deputaty-1967081780.html

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989336.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, оаэ, юрий напсо, госдума рф