https://ria.ru/20250529/sud-2019689489.html

Бизнесмену, на батуте которого травмировались дети, смягчили наказание

Бизнесмену, на батуте которого травмировались дети, смягчили наказание - РИА Новости, 29.05.2025

Бизнесмену, на батуте которого травмировались дети, смягчили наказание

Хабаровский краевой суд смягчил до двух лет принудительных работ наказание местному бизнесмену, в детском центре которого на батуте трое детей получили травмы,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:56:00+03:00

2025-05-29T03:56:00+03:00

2025-05-29T03:56:00+03:00

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Хабаровский краевой суд смягчил до двух лет принудительных работ наказание местному бизнесмену, в детском центре которого на батуте трое детей получили травмы, в том числе один ребенок - перелом позвоночника, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее региональное СУСК сообщало, что генеральный директор фирмы открыл детский центр с батутом в Индустриальном районе Хабаровска, но не проверил аттракцион на предмет безопасности, не назначил оператора и не организовал инструктаж с посетителями. В результате в 2022-2023 годах мальчик и девочка получили травмы, упав в яму для приземления и ударившись о дно, которое не было оборудовано необходимыми материалами. В марте 2023 года еще один ребенок получил травму ноги. В январе суд назначил бизнесмену три года лишения свободы с заменой на три года принудительных работ. В феврале суд взыскал с детского центра 500 тысяч рублей в пользу мальчика, который сломал позвоночник на батуте, отмечало надзорное ведомство. Согласно материалам суда, которые есть в распоряжении РИА Новости, в мае Хабаровский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор бизнесмену. В документах указано, что здоровью двоих детей был причинен тяжкий вред, здоровью еще одного - вред средней тяжести. В судебном заседании предприниматель вину не признавал. Прокурор в апелляционном представлении просил назначить бизнесмену пять лет колонии общего режима, но суд решил смягчить приговор. "Смягчить назначенное Полину А. А. наказание в виде лишения свободы до двух лет... Назначенное Полину А. А. наказание в виде лишения свободы сроком на два года заменить на принудительные работы сроком на два года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства", - говорится в решении суда. В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признал тот факт, что предприниматель добровольно возместил ущерб ребенку, здоровью которого был нанесен вред средней тяжести.

https://ria.ru/20250318/nasilie-2005648778.html

https://ria.ru/20241114/khalatnost-1983662251.html

хабаровск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск