https://ria.ru/20250529/stavropol-2019728970.html
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:11:00+03:00
2025-05-29T11:11:00+03:00
2025-05-29T12:55:00+03:00
происшествия
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ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "Второй мужчина – 1995 года рождения, он официально не работал, снимал квартиру в доме на Чехова, где произошел взрыв. Уроженец хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края, зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года. После инцидента СК сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
Второй погибший в Ставрополе снимал квартиру в доме рядом с местом взрыва