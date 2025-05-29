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Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
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11:11 29.05.2025 (обновлено: 12:55 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/stavropol-2019728970.html
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:11:00+03:00
2025-05-29T12:55:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
новоалександровский район
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "Второй мужчина – 1995 года рождения, он официально не работал, снимал квартиру в доме на Чехова, где произошел взрыв. Уроженец хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края, зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года. После инцидента СК сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
ставрополь
ставропольский край
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, новоалександровский район, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Новоалександровский район, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

Второй погибший в Ставрополе снимал квартиру в доме рядом с местом взрыва

© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramСледователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
«
"Второй мужчина – 1995 года рождения, он официально не работал, снимал квартиру в доме на Чехова, где произошел взрыв. Уроженец хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края, зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.
После инцидента СК сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайНовоалександровский районВладимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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