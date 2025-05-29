https://ria.ru/20250529/stavropol-2019728970.html

Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025

Появились подробности взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:11:00+03:00

2025-05-29T11:11:00+03:00

2025-05-29T12:55:00+03:00

происшествия

ставрополь

ставропольский край

новоалександровский район

владимир владимиров

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, ему было 29 лет, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "Второй мужчина – 1995 года рождения, он официально не работал, снимал квартиру в доме на Чехова, где произошел взрыв. Уроженец хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края, зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года. После инцидента СК сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html

ставрополь

ставропольский край

новоалександровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь, ставропольский край, новоалександровский район, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)