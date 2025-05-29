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Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
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02:19 29.05.2025 (обновлено: 02:20 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/stavropol-2019684991.html
Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе
Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на улице Чехова в Ставрополе, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:19:00+03:00
2025-05-29T02:20:00+03:00
происшествия
ставрополь
чехов
ленинский район
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ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на улице Чехова в Ставрополе, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее источник РИА Новости сообщал, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома в Ставрополе, жилое здание не повреждено, повреждения получили припаркованные рядом автомобили. "По предварительным данным, ночью 29 мая в районе дома № 85/19 по улице Чехова города Ставрополя произошел хлопок. В результате происшествия погибли два человека. Прокуратурой Ленинского района города Ставрополя проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что ход следственных действий, проводимых по факту происшествия, а также ликвидация его последствий контролируется краевой прокуратурой.
https://ria.ru/20250504/granata-2014911882.html
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ставрополь
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происшествия, ставрополь, чехов, ленинский район
Происшествия, Ставрополь, Чехов, Ленинский район
Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе

Прокуратура проведет проверку после взрыва на улице Чехова в Ставрополе

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на улице Чехова в Ставрополе, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома в Ставрополе, жилое здание не повреждено, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.
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"По предварительным данным, ночью 29 мая в районе дома № 85/19 по улице Чехова города Ставрополя произошел хлопок. В результате происшествия погибли два человека. Прокуратурой Ленинского района города Ставрополя проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего", - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что ход следственных действий, проводимых по факту происшествия, а также ликвидация его последствий контролируется краевой прокуратурой.
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ПроисшествияСтавропольЧеховЛенинский район
 
 
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