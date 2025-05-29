https://ria.ru/20250529/stavropol-2019684991.html

Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе

Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025

Прокуратура проведет проверку после взрыва в Ставрополе

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на улице Чехова в Ставрополе, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:19:00+03:00

2025-05-29T02:19:00+03:00

2025-05-29T02:20:00+03:00

происшествия

ставрополь

чехов

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на улице Чехова в Ставрополе, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее источник РИА Новости сообщал, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома в Ставрополе, жилое здание не повреждено, повреждения получили припаркованные рядом автомобили. "По предварительным данным, ночью 29 мая в районе дома № 85/19 по улице Чехова города Ставрополя произошел хлопок. В результате происшествия погибли два человека. Прокуратурой Ленинского района города Ставрополя проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что ход следственных действий, проводимых по факту происшествия, а также ликвидация его последствий контролируется краевой прокуратурой.

https://ria.ru/20250504/granata-2014911882.html

https://ria.ru/20250521/vzryv-2018199884.html

ставрополь

чехов

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ставрополь, чехов, ленинский район