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Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова - РИА Новости, 29.05.2025
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01:26 29.05.2025 (обновлено: 11:51 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/stavropol-2019682523.html
Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова
Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова - РИА Новости, 29.05.2025
Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова
При взрыве возле жилого дома в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:26:00+03:00
2025-05-29T11:51:00+03:00
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
заур гурциев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. При взрыве возле жилого дома в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале."ЧП рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин", — написал он. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, добавил глава города. Тем не менее, по его словам, пострадали несколько припаркованных рядом машин.Ульянченко отметил, что все экстренные службы города находятся на месте происшествия. В причинах взрыва разбираются правоохранительные органы.Как сообщил источник РИА Новости, на улице Чехова взорвалась граната. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о незаконном хранении взрывных устройств.Позже стало известно, что один из погибших — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев.
https://ria.ru/20250504/granata-2014911882.html
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происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), заур гурциев
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Заур Гурциев
Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова

Глава Ставрополя Ульянченко: при взрыве возле жилого дома погибли два человека

© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramСледователи СК на месте происшествия в Ставрополе
Следователи СК на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Следователи СК на месте происшествия в Ставрополе
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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. При взрыве возле жилого дома в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.
"ЧП рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин", — написал он.
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Видимых внешних повреждений жилого дома нет, добавил глава города. Тем не менее, по его словам, пострадали несколько припаркованных рядом машин.
Ульянченко отметил, что все экстренные службы города находятся на месте происшествия. В причинах взрыва разбираются правоохранительные органы.
Как сообщил источник РИА Новости, на улице Чехова взорвалась граната. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о незаконном хранении взрывных устройств.
Позже стало известно, что один из погибших — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев.
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ПроисшествияСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Заур Гурциев
 
 
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