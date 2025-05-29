https://ria.ru/20250529/stavropol-2019682523.html

Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова

Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова - РИА Новости, 29.05.2025

Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова

При взрыве возле жилого дома в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:26:00+03:00

2025-05-29T01:26:00+03:00

2025-05-29T11:51:00+03:00

происшествия

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

заур гурциев

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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. При взрыве возле жилого дома в Ставрополе погибли двое мужчин, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале."ЧП рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин", — написал он. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, добавил глава города. Тем не менее, по его словам, пострадали несколько припаркованных рядом машин.Ульянченко отметил, что все экстренные службы города находятся на месте происшествия. В причинах взрыва разбираются правоохранительные органы.Как сообщил источник РИА Новости, на улице Чехова взорвалась граната. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о незаконном хранении взрывных устройств.Позже стало известно, что один из погибших — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев.

https://ria.ru/20250504/granata-2014911882.html

https://ria.ru/20250521/vzryv-2018171426.html

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), заур гурциев