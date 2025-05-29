https://ria.ru/20250529/ssha-2019873270.html

США будут делать выводы о намерениях России по Украине по ее действиям

США будут делать выводы о намерениях России по Украине по ее действиям - РИА Новости, 29.05.2025

США будут делать выводы о намерениях России по Украине по ее действиям

США будут делать выводы о намерениях России по урегулированию конфликта на Украине не по ее словам, а по действиям, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:30:00+03:00

2025-05-29T23:30:00+03:00

2025-05-29T23:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США будут делать выводы о намерениях России по урегулированию конфликта на Украине не по ее словам, а по действиям, заявила в четверг официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. "Мы будем делать выводы о России не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. И то, что сейчас происходит, нехорошо. Вы слышали это от президента (США Дональда Трампа - ред.)", - заявила она журналистам на брифинге. При этом она отказалась комментировать возможное участие США в стамбульских переговорах между РФ и Украиной. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами президент США на соответствующий вопрос заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250528/rossiya-2019537016.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир мединский