https://ria.ru/20250529/ssha-2019869254.html

Апелляционный суд восстановил действие торговых пошлин Трампа

Апелляционный суд восстановил действие торговых пошлин Трампа - РИА Новости, 29.05.2025

Апелляционный суд восстановил действие торговых пошлин Трампа

Апелляционный суд США восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин, следует из решения инстанции, имеющегося в распоряжении РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T22:19:00+03:00

2025-05-29T22:19:00+03:00

2025-05-29T23:16:00+03:00

сша

колумбия

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

мексика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_46cb9d90549ed3023cd4b344e70b739b.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Апелляционный суд США восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин, следует из решения инстанции, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства", — говорится в документе.Накануне американский суд по международной торговле постановил заблокировать пошлины, введенные Трампом, обвинив его в превышении полномочий. Это решение останавливало действие 30-процентных тарифов против Китая, 25-процентных пошлин на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и десятипроцентных универсальных тарифов на большую часть продукции, поступающей в США. В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы.При этом уже 9 апреля Трамп сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.По словам главы Белого дома, практика введения тарифов нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.

https://ria.ru/20250525/poshliny-2018923949.html

https://ria.ru/20250523/poshliny-2018760557.html

https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html

сша

колумбия

китай

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, колумбия, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, мексика