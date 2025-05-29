Апелляционный суд восстановил действие торговых пошлин Трампа
Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о торговых пошлинах
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Апелляционный суд США восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин, следует из решения инстанции, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства", — говорится в документе.
Накануне американский суд по международной торговле постановил заблокировать пошлины, введенные Трампом, обвинив его в превышении полномочий. Это решение останавливало действие 30-процентных тарифов против Китая, 25-процентных пошлин на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и десятипроцентных универсальных тарифов на большую часть продукции, поступающей в США.
В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы.
При этом уже 9 апреля Трамп сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.
По словам главы Белого дома, практика введения тарифов нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
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