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Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют - РИА Новости, 29.05.2025
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03:28 29.05.2025
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Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют
Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют - РИА Новости, 29.05.2025
Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:28:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным. "Мы собираемся делать это в наших школах", - сказал он в интервью агентству на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада, комментируя необходимость большего образования населения использованию криптовалют. Адамс подчеркнул, что считает это направление работы властей "очень важным".
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в мире, лас-вегас, невада, нью-йорк (город)
В мире, Лас-Вегас, Невада, Нью-Йорк (город)
Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют

Мэр Нью-Йорка Адамс: детей в школах будут обучать использованию криптовалют

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкВид на Бруклинский мост соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин
Вид на Бруклинский мост соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Вид на Бруклинский мост соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин. Архивное фото
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным.
"Мы собираемся делать это в наших школах", - сказал он в интервью агентству на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада, комментируя необходимость большего образования населения использованию криптовалют.
Адамс подчеркнул, что считает это направление работы властей "очень важным".
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В миреЛас-ВегасНевадаНью-Йорк (город)
 
 
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