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Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют

Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют - РИА Новости, 29.05.2025

Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:28:00+03:00

2025-05-29T03:28:00+03:00

2025-05-29T03:28:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным. "Мы собираемся делать это в наших школах", - сказал он в интервью агентству на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада, комментируя необходимость большего образования населения использованию криптовалют. Адамс подчеркнул, что считает это направление работы властей "очень важным".

https://ria.ru/20250528/kriptovalyuta-2019465806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лас-вегас, невада, нью-йорк (город)