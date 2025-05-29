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Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют
Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют - РИА Новости, 29.05.2025
Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:28:00+03:00
2025-05-29T03:28:00+03:00
2025-05-29T03:28:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города начнут обучать детей в школах использованию криптовалют, поскольку считают это очень важным. "Мы собираемся делать это в наших школах", - сказал он в интервью агентству на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада, комментируя необходимость большего образования населения использованию криптовалют. Адамс подчеркнул, что считает это направление работы властей "очень важным".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лас-вегас, невада, нью-йорк (город)
В мире, Лас-Вегас, Невада, Нью-Йорк (город)
Власти Нью-Йорка начнут обучать детей использованию криптовалют
Мэр Нью-Йорка Адамс: детей в школах будут обучать использованию криптовалют