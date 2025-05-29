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Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 29.05.2025
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03:01 29.05.2025 (обновлено: 12:21 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ssha-2019686663.html
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 29.05.2025
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
Американский суд по международной торговле приказал заблокировать пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, следует из решения, с которым ознакомилось... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:01:00+03:00
2025-05-29T12:21:00+03:00
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в мире
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — РИА Новости. Американский суд по международной торговле приказал заблокировать пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости."Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA. &lt;...&gt; Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены", — говорится в документе.В частности, постановление суда останавливает действие 30-процентных тарифов против Китая, 25-процентные пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и десятипроцентные универсальные пошлины на большую часть продукции, поступающей в США.Но это не касается пятипроцентных тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли.Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные — 9-го. При этом в тот же день хозяин Белого дома заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных тарифов, установленных на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только универсальный тариф в размере десяти процентов.По словам американского президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html
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сша, в мире, дональд трамп, экономика, реакция на пошлины сша, пошлины, китай, мексика, канада
США, В мире, Дональд Трамп, Экономика, Реакция на пошлины США, Пошлины, Китай, Мексика, Канада
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины

Суд США счел, что Трамп превысил полномочия, вводя таможенные пошлины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — РИА Новости. Американский суд по международной торговле приказал заблокировать пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA. <...> Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены", — говорится в документе.
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В частности, постановление суда останавливает действие 30-процентных тарифов против Китая, 25-процентные пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и десятипроцентные универсальные пошлины на большую часть продукции, поступающей в США.
Но это не касается пятипроцентных тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли.
Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные — 9-го. При этом в тот же день хозяин Белого дома заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных тарифов, установленных на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только универсальный тариф в размере десяти процентов.
По словам американского президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
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