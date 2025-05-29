https://ria.ru/20250529/ssha-2019686663.html

Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины

Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 29.05.2025

Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины

Американский суд по международной торговле приказал заблокировать пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, следует из решения, с которым ознакомилось... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:01:00+03:00

2025-05-29T03:01:00+03:00

2025-05-29T12:21:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

экономика

реакция на пошлины сша

пошлины

китай

мексика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047493_0:476:2530:1899_1920x0_80_0_0_70706399a34a2db6a8d5c74648b1ed4f.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — РИА Новости. Американский суд по международной торговле приказал заблокировать пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости."Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA. <...> Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены", — говорится в документе.В частности, постановление суда останавливает действие 30-процентных тарифов против Китая, 25-процентные пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и десятипроцентные универсальные пошлины на большую часть продукции, поступающей в США.Но это не касается пятипроцентных тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли.Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные — 9-го. При этом в тот же день хозяин Белого дома заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных тарифов, установленных на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только универсальный тариф в размере десяти процентов.По словам американского президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html

https://ria.ru/20250525/zapad-2018866829.html

сша

китай

мексика

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, экономика, реакция на пошлины сша, пошлины, китай, мексика, канада