Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
Суд США счел, что Трамп превысил полномочия, вводя таможенные пошлины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — РИА Новости. Американский суд по международной торговле приказал заблокировать пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA. <...> Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены", — говорится в документе.
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Но это не касается пятипроцентных тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли.
Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные — 9-го. При этом в тот же день хозяин Белого дома заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных тарифов, установленных на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только универсальный тариф в размере десяти процентов.
По словам американского президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
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