https://ria.ru/20250529/ssha-2019684022.html

США аннулируют визы студентов из Китая, предупредил Рубио

США аннулируют визы студентов из Китая, предупредил Рубио - РИА Новости, 29.05.2025

США аннулируют визы студентов из Китая, предупредил Рубио

США начнут аннулировать визы китайским студентам, сообщил Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:07:00+03:00

2025-05-29T02:07:00+03:00

2025-05-29T07:32:00+03:00

китай

сша

в мире

марко рубио

дональд трамп

гонконг

гарвардский университет

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США начнут аннулировать визы китайским студентам, сообщил Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X."США начнут аннулировать визы китайским студентам, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям", - написал Рубио.Рубио также анонсировал изменения визовых требований для заявителей из КНР, включая Гонконг, чтобы обеспечить более тщательную проверку. По его словам, для достижения этой цели госдеп под руководством президента США Дональда Трампа будет тесно сотрудничать с министерством внутренней безопасности.Согласно отчету Open Doors Института международного образования (IIE), опубликованному бюро по вопросам образования и культуры государственного департамента США, в 2023-2024 учебном году больше всего (20%) иностранных студентов в США прибыли именно из Китая, это около 23,5 тысячи человек. В основном китайские студенты выбирали для изучения математику и информатику, а также инженерные специальности и программы, связанные с бизнесом и менеджментом.Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства высказал мнение, что доля иностранных студентов в Гарварде должна быть ограничена до примерно 15%.

https://ria.ru/20250529/kitaj-2019685850.html

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

китай

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гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп, гонконг, гарвардский университет