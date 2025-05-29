США аннулируют визы студентов из Китая, предупредил Рубио
Рубио объявил об аннулировании виз китайских студентов в США
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США начнут аннулировать визы китайским студентам, сообщил Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
Рубио также анонсировал изменения визовых требований для заявителей из КНР, включая Гонконг, чтобы обеспечить более тщательную проверку. По его словам, для достижения этой цели госдеп под руководством президента США Дональда Трампа будет тесно сотрудничать с министерством внутренней безопасности.
Согласно отчету Open Doors Института международного образования (IIE), опубликованному бюро по вопросам образования и культуры государственного департамента США, в 2023-2024 учебном году больше всего (20%) иностранных студентов в США прибыли именно из Китая, это около 23,5 тысячи человек. В основном китайские студенты выбирали для изучения математику и информатику, а также инженерные специальности и программы, связанные с бизнесом и менеджментом.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства высказал мнение, что доля иностранных студентов в Гарварде должна быть ограничена до примерно 15%.
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