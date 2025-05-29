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Штаты загнали союзников в тупик - РИА Новости, 29.05.2025
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08:00 29.05.2025 (обновлено: 08:04 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ssha-2019581319.html
Штаты загнали союзников в тупик
Штаты загнали союзников в тупик - РИА Новости, 29.05.2025
Штаты загнали союзников в тупик
Дискуссия разворачивается на страницах гонконгского журнала Asia Times: а что будет, если — нет, уже не "если", а "когда" — США с их военными альянсами и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:00:00+03:00
2025-05-29T08:04:00+03:00
аналитика
в мире
сша
япония
тайвань
азия
южная корея
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Дискуссия разворачивается на страницах гонконгского журнала Asia Times: а что будет, если — нет, уже не "если", а "когда" — США с их военными альянсами и обязательствами уйдут из Азии?В свежем материале на эту тему сингапурский ученый Маркус Ло вспоминает, как еще в 2016 году в парламенте его страны кто-то спросил министра обороны: что произойдет с нашей экономикой, если Соединенные Штаты снимут свои оборонные обязательства в Азии? Тогда над вопросом долго потешались: а что, если кракен вылезет из моря? Но сегодня Маркус спокойно отвечает: да нормально будет, ребята, по всему миру установится многополярная система, где государства будут черпать свою легитимность, опираясь не на "универсальные нормы", а на свои языки, религии, историю.А можно вести разговор и конкретнее. Перед Маркусом на ту же тему и на том же ресурсе выступил загадочный персонаж, скрывающийся под псевдонимом Хань Фэйцзы. Это имя он заимствовал у китайского философа III века до нашей эры, которому за агрессивность мысли повелели выпить яд. А его сегодняшний наследник ядом так и брызжет, пока публика гадает, кто такой: у него же потрясающие знания по мировой истории плюс блестящий стиль английского. Говорят, что китаец-экономист из Пекина, но это не точно.Итак, человек по имени Хань выдает серию публикаций под общим названием "Азия без Америки". И начинает ее словами: мы к вам обращаемся, Япония, Южная Корея и Тайвань, и говорить будем о развале американской системы альянсов и прочего "мира, основанного на правилах".Что интересно, автор и не сомневается, что США физически не смогут выполнить накопившиеся перед союзниками обязательства. Его приговор таков: в буфете пусто. Денег нет, на все союзы не хватит точно.Поэтому Штаты пока что стараются выстроить в Азии "альянсы по дешевке", союзники — наоборот, надеются проехать в этом трамвае зайцами, а Китай усиливается, цена его "сдерживания" все растет.Что с вами — Японией, Южной Кореей и Тайванем — в этом новом мире будет?Япония: американцы привели там к власти почти сразу после 1945 года политическую элиту из бывших военных преступников. Результат — "нация-бонсай", то есть карликовое дерево в горшке, и "мужчины без грудной клетки", по-нашему — бесхребетные. Только показали экономический взлет — американцы им подрезали крылья в конце 80-х, как результат — вот уже которое десятилетие застоя. В "Азии без Америки" японцам предстоит или заново отрастить грудную клетку, или — как почти полтора тысячелетия назад — обратиться в Китай за культурной подпиткой. Тогда они взяли у империи Тан кимоно, архитектуру, письменность и многое другое.Южная Корея: вообще-то, там кризис не в застойной, как в Японии, а острой форме. В начале июня будут выборы президента (прежнего отстранили от власти) — увидим много интересного. Пока что в развале все ветви власти, а лежит за этим кризисом отсутствие понимания того, зачем нации вообще быть и куда идти.Тайвань: острову остается ожидать дальнейшего хода событий и пытаться хоть о чем-то договориться с Пекином, а о собственных военных возможностях Тайваня серьезные люди даже не говорят.Плюс имеет место мрачноватая для этих стран реальность. Анонимный автор утверждает, что "цепочка сдерживания" Китая с севера на юг (Япония — Южная Корея — Тайвань — возможно, Филиппины) географически такова, что стоит одному ее звену выпасть, как рушится вся конструкция. Американские адмиралы и прочие "ястребы" заявляют, что начинать большую морскую войну с Китаем Америке надо сегодня. Завтра соотношение сил изменится окончательно. Напомним: производственные мощности по строительству флота у Китая больше американских в 200 раз. И добавим: уже сейчас все нынешние союзники США ведут себя осторожно — с учетом вот этих будущих перемен. А когда перемены свершатся, бумажки с американскими обязательствами понесут в музей.Вы скажете: ладно, это всего-навсего один журнал, где развлекается один ехидный философ. Но, вообще-то, любой послевоенный мир начинается с того, что вдруг появляются люди, которые активно обсуждают, а каким будет мир завтрашний. Границы, принципы, союзы и прочее.Нынешняя гибридная третья мировая война может сделать то же, что и Вторая мировая, когда место Великобритании как мировой сверхдержавы заняли США. Самые умные видели эти перемены еще в начале 40-х годов и активно их обсуждали. А, например, в 1944-м, поскольку исход войны был уже всем ясен, началась практическая работа: формирование ООН, других механизмов международного общения, компромиссы по границам и сферам влияния. Далее был тактический антибританский союз Москвы и Вашингтона по поводу Суэцкого кризиса (1956 год), и тут всем стало понятно: Великая Британия похоронена, отогнана пинками на вторые роли. Очертания нового мира стали окончательно ясны на несколько десятилетий вперед, до 1990-х.Сейчас у нас что-то вроде того самого 1944-го. Рисуют в дискуссионном порядке новые карты мира, где Азия обходится без США. Но то же самое происходит и в Африке, и в Европе, да везде. Просто раньше было немыслимо думать и говорить о том, что Штаты и Запад не будут доминировать по всему миру и всегда. А сегодня — это любимая тема, буквально повсюду.
https://ria.ru/20250401/ssha-2008726467.html
https://ria.ru/20250526/koreya-2019032097.html
https://ria.ru/20250509/japonija-2015904326.html
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аналитика, в мире, сша, япония, тайвань, азия, южная корея
Аналитика, В мире, США, Япония, Тайвань, Азия, Южная Корея

Штаты загнали союзников в тупик

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Дискуссия разворачивается на страницах гонконгского журнала Asia Times: а что будет, если — нет, уже не "если", а "когда" — США с их военными альянсами и обязательствами уйдут из Азии?
В свежем материале на эту тему сингапурский ученый Маркус Ло вспоминает, как еще в 2016 году в парламенте его страны кто-то спросил министра обороны: что произойдет с нашей экономикой, если Соединенные Штаты снимут свои оборонные обязательства в Азии? Тогда над вопросом долго потешались: а что, если кракен вылезет из моря? Но сегодня Маркус спокойно отвечает: да нормально будет, ребята, по всему миру установится многополярная система, где государства будут черпать свою легитимность, опираясь не на "универсальные нормы", а на свои языки, религии, историю.
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А можно вести разговор и конкретнее. Перед Маркусом на ту же тему и на том же ресурсе выступил загадочный персонаж, скрывающийся под псевдонимом Хань Фэйцзы. Это имя он заимствовал у китайского философа III века до нашей эры, которому за агрессивность мысли повелели выпить яд. А его сегодняшний наследник ядом так и брызжет, пока публика гадает, кто такой: у него же потрясающие знания по мировой истории плюс блестящий стиль английского. Говорят, что китаец-экономист из Пекина, но это не точно.
Итак, человек по имени Хань выдает серию публикаций под общим названием "Азия без Америки". И начинает ее словами: мы к вам обращаемся, Япония, Южная Корея и Тайвань, и говорить будем о развале американской системы альянсов и прочего "мира, основанного на правилах".
Что интересно, автор и не сомневается, что США физически не смогут выполнить накопившиеся перед союзниками обязательства. Его приговор таков: в буфете пусто. Денег нет, на все союзы не хватит точно.
Поэтому Штаты пока что стараются выстроить в Азии "альянсы по дешевке", союзники — наоборот, надеются проехать в этом трамвае зайцами, а Китай усиливается, цена его "сдерживания" все растет.
Что с вами — Японией, Южной Кореей и Тайванем — в этом новом мире будет?
Япония: американцы привели там к власти почти сразу после 1945 года политическую элиту из бывших военных преступников. Результат — "нация-бонсай", то есть карликовое дерево в горшке, и "мужчины без грудной клетки", по-нашему — бесхребетные. Только показали экономический взлет — американцы им подрезали крылья в конце 80-х, как результат — вот уже которое десятилетие застоя. В "Азии без Америки" японцам предстоит или заново отрастить грудную клетку, или — как почти полтора тысячелетия назад — обратиться в Китай за культурной подпиткой. Тогда они взяли у империи Тан кимоно, архитектуру, письменность и многое другое.
Южная Корея: вообще-то, там кризис не в застойной, как в Японии, а острой форме. В начале июня будут выборы президента (прежнего отстранили от власти) — увидим много интересного. Пока что в развале все ветви власти, а лежит за этим кризисом отсутствие понимания того, зачем нации вообще быть и куда идти.
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26 мая, 04:09
Тайвань: острову остается ожидать дальнейшего хода событий и пытаться хоть о чем-то договориться с Пекином, а о собственных военных возможностях Тайваня серьезные люди даже не говорят.
Плюс имеет место мрачноватая для этих стран реальность. Анонимный автор утверждает, что "цепочка сдерживания" Китая с севера на юг (Япония — Южная Корея — Тайвань — возможно, Филиппины) географически такова, что стоит одному ее звену выпасть, как рушится вся конструкция. Американские адмиралы и прочие "ястребы" заявляют, что начинать большую морскую войну с Китаем Америке надо сегодня. Завтра соотношение сил изменится окончательно. Напомним: производственные мощности по строительству флота у Китая больше американских в 200 раз. И добавим: уже сейчас все нынешние союзники США ведут себя осторожно — с учетом вот этих будущих перемен. А когда перемены свершатся, бумажки с американскими обязательствами понесут в музей.
Вы скажете: ладно, это всего-навсего один журнал, где развлекается один ехидный философ. Но, вообще-то, любой послевоенный мир начинается с того, что вдруг появляются люди, которые активно обсуждают, а каким будет мир завтрашний. Границы, принципы, союзы и прочее.
Нынешняя гибридная третья мировая война может сделать то же, что и Вторая мировая, когда место Великобритании как мировой сверхдержавы заняли США. Самые умные видели эти перемены еще в начале 40-х годов и активно их обсуждали. А, например, в 1944-м, поскольку исход войны был уже всем ясен, началась практическая работа: формирование ООН, других механизмов международного общения, компромиссы по границам и сферам влияния. Далее был тактический антибританский союз Москвы и Вашингтона по поводу Суэцкого кризиса (1956 год), и тут всем стало понятно: Великая Британия похоронена, отогнана пинками на вторые роли. Очертания нового мира стали окончательно ясны на несколько десятилетий вперед, до 1990-х.
Сейчас у нас что-то вроде того самого 1944-го. Рисуют в дискуссионном порядке новые карты мира, где Азия обходится без США. Но то же самое происходит и в Африке, и в Европе, да везде. Просто раньше было немыслимо думать и говорить о том, что Штаты и Запад не будут доминировать по всему миру и всегда. А сегодня — это любимая тема, буквально повсюду.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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