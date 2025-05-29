https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019855397.html

Спецоперация, 29 мая: ВС России освободили три населенных пункта

Спецоперация, 29 мая: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 29.05.2025

Спецоперация, 29 мая: ВС России освободили три населенных пункта

Российские подразделения в результате активных и решительных действий освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:37:00+03:00

2025-05-29T19:37:00+03:00

2025-05-29T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

дмитрий песков

фридрих мерц

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские подразделения в результате активных и решительных действий освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях специальной военной операции до 1245 военнослужащих, следует из сводки оборонного ведомства. Мирное урегулирование Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться ответа украинской стороны на предложение России провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Также Песков назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию. Он добавил, что Россия предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение проектов. По его словам, сейчас важно продолжить процесс прямых переговоров между РФ и Украиной. ВСУ готовят Красноармейск к боям Вооруженные формирования Украины готовят Красноармейск (украинское название - Покровск) к уличным боям: противник выстроил линию обороны города, эвакуировал органы власти, вывез важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" поставляют боеприпасы Киеву. Подчеркивается, что прикрытием для антироссийских действий "служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". На Украине 99% ограниченно годных признают годными к службе Депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что почти все военнообязанные на Украине, ранее имевшие статус "ограничено годен" к военной службе, при прохождении повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) признаются пригодными. Генштаб ВСУ 27 февраля сообщал, что повторную медкомиссию на Украине должны пройти более 1,5 миллиона военнообязанных, ранее имевших статус "ограничено годен". Сделать это они должны до 5 июня. Евросоюз планирует передать лицензии на оружие Киеву Председатель Европейского парламента Роберта Метсола поддержала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об использовании Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России и призвала позволить Украине самостоятельно производить западные вооружения по лицензии. Глава Европарламента назвала ключевой встречу лидеров НАТО в Гааге в конце июня, где, по ее словам, они "должны будут указать, какое оружие у них есть в наличии и какое они могут отправить на Украину". Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Венгрия против вступления Украины в ЕС Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, потому что это приведет к открытию нового "восточного фронта", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он уточнил, что у Венгрии есть свой "патриотический план" реорганизации Евросоюза, в противовес либеральному, предполагающему увеличение военных расходов и усиление контроля Брюсселя над странами-членами. Швейцария примет меры, если ФРГ отправит ее технику на Украину Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard-1 A5, проданный компанией RUAG неназваной немецкой компании, будет реэкспортирован на Украину, заявила РИА Новости официальный представитель минэкономики Швейцарии Франсуаз Чанз. В июне 2023 года Швейцария отклонила заявку компании RUAG на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, поскольку сочла, что этот запрос не совместим с действующим законодательством страны. В среду швейцарские власти разрешили продажу танков Германии при условии запрета на их реэкспорт на Украину.

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https://ria.ru/20250529/istrebiteli-2019777358.html

https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html

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украина

россия

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