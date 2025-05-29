https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019701275.html

Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки

Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки - РИА Новости, 29.05.2025

Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки

Сдавшиеся в плен в Беловодах под Сумами солдаты ВСУ отдали практически в руки разведчиков 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:36:00+03:00

2025-05-29T07:36:00+03:00

2025-05-29T09:25:00+03:00

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КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Сдавшиеся в плен в Беловодах под Сумами солдаты ВСУ отдали практически в руки разведчиков 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галёк". "Устроили засаду, забрали сначала опорный пункт противника, немного углубившись по фронту. И с коптера передали нам, что противник в количестве четырех человек выдвигается. Группа принимает решение: рассаживается, занимает оборону, подпуская максимально близко противника. И противник не ожидал встретить там наших, соответственно, поднимают руки вверх (солдаты ВСУ - ред), они (российские бойцы - ред.) их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? "Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2". Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было", - рассказал "Галёк". Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с российской Курской областью. Об освобождении села Минобороны России сообщило 26 мая.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Командир: сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2 Сдавшиеся в плен в Беловодах под Сумами солдаты ВСУ отдали практически в руки разведчикам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галёк" 2025-05-29T07:36 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность