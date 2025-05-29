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Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки
Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки - РИА Новости, 29.05.2025
Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки
Сдавшиеся в плен в Беловодах под Сумами солдаты ВСУ отдали практически в руки разведчиков 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:36:00+03:00
2025-05-29T07:36:00+03:00
2025-05-29T09:25:00+03:00
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КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Сдавшиеся в плен в Беловодах под Сумами солдаты ВСУ отдали практически в руки разведчиков 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галёк". "Устроили засаду, забрали сначала опорный пункт противника, немного углубившись по фронту. И с коптера передали нам, что противник в количестве четырех человек выдвигается. Группа принимает решение: рассаживается, занимает оборону, подпуская максимально близко противника. И противник не ожидал встретить там наших, соответственно, поднимают руки вверх (солдаты ВСУ - ред), они (российские бойцы - ред.) их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? "Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2". Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было", - рассказал "Галёк". Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с российской Курской областью. Об освобождении села Минобороны России сообщило 26 мая.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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Командир: сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2
Сдавшиеся в плен в Беловодах под Сумами солдаты ВСУ отдали практически в руки разведчикам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Галёк"
2025-05-29T07:36
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PT1M24S
РИА Новости
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россия, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки
Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2