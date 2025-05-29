https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019690140.html

Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки

Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки - РИА Новости, 29.05.2025

Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки

Российские операторы дронов перед штурмом села Богдановка в ДНР сбрасывали на позиции противника аудиоколонки с призывом к сдаче в плен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T04:06:00+03:00

2025-05-29T04:06:00+03:00

2025-05-29T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Российские операторы дронов перед штурмом села Богдановка в ДНР сбрасывали на позиции противника аудиоколонки с призывом к сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин. "С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта", — рассказал он. По словам командира, противник в плен не сдавался и оказывал сопротивление, но штурмовые группы его уничтожили. ВСУ пытались отбить занятые российскими войсками позиции, но безуспешно, отметил Деревин. "Было несколько случаев при натиске наших штурмовых групп, когда противник уже отходил — один-два человека — с опорного пункта на следующий опорный пункт, но там вот перегруппировывался и предпринимал попытки выбивания нашего подразделения уже с занятого опорного пункта", — добавил собеседник агентства.Минобороны отчиталось о взятии под контроль Богдановки на Красноармейском направлении 24 апреля.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность