Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки
ВС России перед штурмом Богдановки сбрасывали аудиоколонки с призывом сдаться
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Российские операторы дронов перед штурмом села Богдановка в ДНР сбрасывали на позиции противника аудиоколонки с призывом к сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин.
"С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта", — рассказал он.
По словам командира, противник в плен не сдавался и оказывал сопротивление, но штурмовые группы его уничтожили. ВСУ пытались отбить занятые российскими войсками позиции, но безуспешно, отметил Деревин.
"Было несколько случаев при натиске наших штурмовых групп, когда противник уже отходил — один-два человека — с опорного пункта на следующий опорный пункт, но там вот перегруппировывался и предпринимал попытки выбивания нашего подразделения уже с занятого опорного пункта", — добавил собеседник агентства.
Минобороны отчиталось о взятии под контроль Богдановки на Красноармейском направлении 24 апреля.
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