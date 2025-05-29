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Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 29.05.2025 (обновлено: 16:06 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019690140.html
Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки
Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки - РИА Новости, 29.05.2025
Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки
Российские операторы дронов перед штурмом села Богдановка в ДНР сбрасывали на позиции противника аудиоколонки с призывом к сдаче в плен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:06:00+03:00
2025-05-29T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Российские операторы дронов перед штурмом села Богдановка в ДНР сбрасывали на позиции противника аудиоколонки с призывом к сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин. "С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта", — рассказал он. По словам командира, противник в плен не сдавался и оказывал сопротивление, но штурмовые группы его уничтожили. ВСУ пытались отбить занятые российскими войсками позиции, но безуспешно, отметил Деревин. "Было несколько случаев при натиске наших штурмовых групп, когда противник уже отходил — один-два человека — с опорного пункта на следующий опорный пункт, но там вот перегруппировывался и предпринимал попытки выбивания нашего подразделения уже с занятого опорного пункта", — добавил собеседник агентства.Минобороны отчиталось о взятии под контроль Богдановки на Красноармейском направлении 24 апреля.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки

ВС России перед штурмом Богдановки сбрасывали аудиоколонки с призывом сдаться

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Российские операторы дронов перед штурмом села Богдановка в ДНР сбрасывали на позиции противника аудиоколонки с призывом к сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин.
"С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта", — рассказал он.
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По словам командира, противник в плен не сдавался и оказывал сопротивление, но штурмовые группы его уничтожили. ВСУ пытались отбить занятые российскими войсками позиции, но безуспешно, отметил Деревин.
"Было несколько случаев при натиске наших штурмовых групп, когда противник уже отходил — один-два человека — с опорного пункта на следующий опорный пункт, но там вот перегруппировывался и предпринимал попытки выбивания нашего подразделения уже с занятого опорного пункта", — добавил собеседник агентства.
Минобороны отчиталось о взятии под контроль Богдановки на Красноармейском направлении 24 апреля.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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