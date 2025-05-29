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ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям, заявил Пушилин

ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.05.2025

ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям, заявил Пушилин

Вооруженные формирования Украины готовят Красноармейск (украинское название - Покровск) к уличным боям: противник выстроил линию обороны города, вывез органы... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:45:00+03:00

2025-05-29T03:45:00+03:00

2025-05-29T03:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИРИУС, 29 мая - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины готовят Красноармейск (украинское название - Покровск) к уличным боям: противник выстроил линию обороны города, вывез органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Вы знаете, они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными, они тоже давно вывезли. Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город (к уличным боям - ред.)? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена", - рассказал Пушилин РИА Новости в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе в ответ на вопрос, готовят ли ВСУ город Красноармейск к уличным боям. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Э