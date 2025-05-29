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Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 млрд руб - РИА Новости, 29.05.2025
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15:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/sovkombank-2019796545.html
Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 млрд руб
Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 млрд руб - РИА Новости, 29.05.2025
Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 млрд руб
Совкомбанк на днях получил субординированный кредит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 29,6 миллиарда рублей для финансирования проекта... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:52:00+03:00
2025-05-29T15:52:00+03:00
совкомбанк
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совкомбанк на днях получил субординированный кредит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 29,6 миллиарда рублей для финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Получили несколько дней назад субординированный кредит в размере 29,6 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. В апреле было опубликовано распоряжение правительства, в котором сообщалось, что Минфин РФ в 2025 году для финансирования инвестиционного проекта в рамках строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург разместит 300 миллиардов рублей из ФНБ на субординированных депозитах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Совкомбанка. Согласно распоряжению, Минфин в 2025 году разместит 300 миллиардов рублей из ФНБ для финансирования инвестиционного проекта "Финансирование, создание и эксплуатация инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и (или) багажа на созданной инфраструктуре по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Как отмечается в распоряжении, Сбербанк привлечет субординированный депозит в размере 94,2 миллиарда рублей, ВТБ - 93,2 миллиарда рублей, Газпромбанк - 83,06 миллиарда рублей, а Совкомбанк - 29,6 миллиарда рублей. Срок размещения средств ФНБ на субординированных депозитах указанных банков - до 25 декабря 2049 года включительно. Начисление процентов осуществляется по ставке 1%. Уплата процентов осуществляется ежеквартально: 25 марта, 25 июня, 25 сентября 25 декабря каждого года, в течение срока размещения средств на субординированных депозитах. Возврат средств осуществляется равными квартальными платежами в дни окончания процентных периодов, приходящихся на 2046-2049 годы. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал журналистам, что практически все банки-участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ. Отвечая на вопрос, только ли ВТБ или кто-то еще из банков проявил интерес к субординированным депозитам, Колычев сказал, что это "практически все" банки, которые входят в синдикат по проекту.
https://ria.ru/20250516/sovkombank-2017310264.html
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совкомбанк, экономика
Совкомбанк, Экономика
Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 млрд руб

Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип Совкомбанка
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип Совкомбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совкомбанк на днях получил субординированный кредит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 29,6 миллиарда рублей для финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Получили несколько дней назад субординированный кредит в размере 29,6 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
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В апреле было опубликовано распоряжение правительства, в котором сообщалось, что Минфин РФ в 2025 году для финансирования инвестиционного проекта в рамках строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург разместит 300 миллиардов рублей из ФНБ на субординированных депозитах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Совкомбанка.
Согласно распоряжению, Минфин в 2025 году разместит 300 миллиардов рублей из ФНБ для финансирования инвестиционного проекта "Финансирование, создание и эксплуатация инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и (или) багажа на созданной инфраструктуре по маршруту "Москва - Санкт-Петербург".
Как отмечается в распоряжении, Сбербанк привлечет субординированный депозит в размере 94,2 миллиарда рублей, ВТБ - 93,2 миллиарда рублей, Газпромбанк - 83,06 миллиарда рублей, а Совкомбанк - 29,6 миллиарда рублей.
Срок размещения средств ФНБ на субординированных депозитах указанных банков - до 25 декабря 2049 года включительно. Начисление процентов осуществляется по ставке 1%. Уплата процентов осуществляется ежеквартально: 25 марта, 25 июня, 25 сентября 25 декабря каждого года, в течение срока размещения средств на субординированных депозитах. Возврат средств осуществляется равными квартальными платежами в дни окончания процентных периодов, приходящихся на 2046-2049 годы.
Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал журналистам, что практически все банки-участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ. Отвечая на вопрос, только ли ВТБ или кто-то еще из банков проявил интерес к субординированным депозитам, Колычев сказал, что это "практически все" банки, которые входят в синдикат по проекту.
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