Рейтинг@Mail.ru
Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 29.05.2025 (обновлено: 19:07 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/soglashenie-2019851139.html
Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана
Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 29.05.2025
Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана
Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:47:00+03:00
2025-05-29T19:07:00+03:00
в мире
тегеран (город)
мид ирана
вашингтон (штат)
иран
сша
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."СМИ спекулируют на тему близящейся сделки Ирана и США. Не уверен, что мы подошли к ней", - написал он в соцсети X.Глава МИД Ирана также отметил, что для достижения соглашения необходимо полное снятие санкций и признание прав Ирана, в том числе на обогащение урана.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250523/iran-2018761810.html
https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html
тегеран (город)
вашингтон (штат)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), мид ирана, вашингтон (штат), иран, сша, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Тегеран (город), МИД Ирана, Вашингтон (штат), Иран, США, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана

Аракчи: США и Иран еще не достигли соглашения по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"СМИ спекулируют на тему близящейся сделки Ирана и США. Не уверен, что мы подошли к ней", - написал он в соцсети X.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Иран предложил США механизмы для устранения препятствий на переговорах
23 мая, 18:56
Глава МИД Ирана также отметил, что для достижения соглашения необходимо полное снятие санкций и признание прав Ирана, в том числе на обогащение урана.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
19 мая, 11:20
 
В миреТегеран (город)МИД ИранаВашингтон (штат)ИранСШААббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала