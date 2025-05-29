https://ria.ru/20250529/soglashenie-2019851139.html

Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана

Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 29.05.2025

Тегеран и Вашингтон ещё не достигли соглашения, заявил глава МИД Ирана

Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:47:00+03:00

2025-05-29T18:47:00+03:00

2025-05-29T19:07:00+03:00

в мире

тегеран (город)

мид ирана

вашингтон (штат)

иран

сша

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."СМИ спекулируют на тему близящейся сделки Ирана и США. Не уверен, что мы подошли к ней", - написал он в соцсети X.Глава МИД Ирана также отметил, что для достижения соглашения необходимо полное снятие санкций и признание прав Ирана, в том числе на обогащение урана.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250523/iran-2018761810.html

https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html

тегеран (город)

вашингтон (штат)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), мид ирана, вашингтон (штат), иран, сша, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана