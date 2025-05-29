Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 29.05.2025 (обновлено: 13:09 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/soderzhanie-2019741376.html
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2025
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков
РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:16:00+03:00
2025-05-29T13:09:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
сергей лавров
турция
в мире
стамбул
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В среду пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать."Мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми обмениваемся, потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, упоминаются ли условия для временного перемирия в российском проекте меморандума.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в российском проекте меморандума будет определен ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.
https://ria.ru/20250528/peregovory-2019536553.html
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html
россия
украина
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, турция, в мире, стамбул, мария захарова
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Турция, В мире, Стамбул, Мария Захарова
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков

Песков: РФ не будет публично обсуждать документы по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине
28 мая, 13:00
"Мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми обмениваемся, потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, упоминаются ли условия для временного перемирия в российском проекте меморандума.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в российском проекте меморандума будет определен ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума
28 мая, 22:07
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровТурцияВ миреСтамбулМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала