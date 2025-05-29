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Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2025
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков
РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:16:00+03:00
2025-05-29T12:16:00+03:00
2025-05-29T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В среду пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать."Мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми обмениваемся, потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, упоминаются ли условия для временного перемирия в российском проекте меморандума.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в российском проекте меморандума будет определен ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.
https://ria.ru/20250528/peregovory-2019536553.html
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россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, турция, в мире, стамбул, мария захарова
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Турция, В мире, Стамбул, Мария Захарова
Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков
Песков: РФ не будет публично обсуждать документы по урегулированию на Украине