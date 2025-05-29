https://ria.ru/20250529/soderzhanie-2019741376.html

Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков

Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2025

Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов, заявил Песков

РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:16:00+03:00

2025-05-29T12:16:00+03:00

2025-05-29T13:09:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

сергей лавров

турция

в мире

стамбул

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РФ не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В среду пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать."Мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми обмениваемся, потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, упоминаются ли условия для временного перемирия в российском проекте меморандума.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в российском проекте меморандума будет определен ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.

https://ria.ru/20250528/peregovory-2019536553.html

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html

россия

украина

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, турция, в мире, стамбул, мария захарова