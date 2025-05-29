https://ria.ru/20250529/sobyanin-2019684896.html

Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского

Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского - РИА Новости, 29.05.2025

Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского

Серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, нет, на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:18:00+03:00

2025-05-29T02:18:00+03:00

2025-05-29T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, нет, на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку трех беспилотников, летевших на московский регион."В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин, происшествия