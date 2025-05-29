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Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского
Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского - РИА Новости, 29.05.2025
Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского
Серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, нет, на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:18:00+03:00
2025-05-29T02:18:00+03:00
2025-05-29T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, нет, на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку трех беспилотников, летевших на московский регион."В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин рассказал о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского
Собянин: при падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского никто не пострадал