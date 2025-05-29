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Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву - РИА Новости, 29.05.2025

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву

Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:00:00+03:00

2025-05-29T02:00:00+03:00

2025-05-29T02:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, беспилотники