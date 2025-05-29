https://ria.ru/20250529/sobyanin-2019683871.html
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву - РИА Новости, 29.05.2025
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву
Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:00:00+03:00
2025-05-29T02:00:00+03:00
2025-05-29T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку трех БПЛА, атаковавших Москву