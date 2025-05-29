https://ria.ru/20250529/slutskij-2019809375.html

Слуцкий направит обращение в СК по делу о нападении на семью в Краснодаре

Слуцкий направит обращение в СК по делу о нападении на семью в Краснодаре - РИА Новости, 29.05.2025

Слуцкий направит обращение в СК по делу о нападении на семью в Краснодаре

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в деле мужчины из Краснодара, защитившего... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:24:00+03:00

2025-05-29T16:24:00+03:00

2025-05-29T16:24:00+03:00

краснодар

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в деле мужчины из Краснодара, защитившего свою семью от нападения со стороны иностранных граждан. По словам Слуцкого, жителя из Краснодара Виктора Мухлыгина два месяца держат в заключении, потому что он сумел отбиться от "выходцев из ближнего зарубежья" и защитить свою семью - жену и двоих маленьких детей. Он уточнил, что против Мухлыгина возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц. При этом все нападавшие на него живые и здоровые гуляют на свободе, отметил Слуцкий. "Эта история вызывает справедливый гнев и возмущение у русских людей по всему Краснодару и за его пределами. Почему выбрана именно такая статья? Почему суд решил оставить его в СИЗО, а не отпустить под домашний арест, ведь у него семья и ребенок? В который раз виноватым делают русского богатыря, отстоявшего честь своей семьи. Будем разбираться, направим обращение в Следственный комитет РФ, привлечем региональное отделение ЛДПР", - сказал он. Парламентарий добавил, что ЛДПР всегда на стороне русских людей, "тем более в ситуации, когда налицо явная несправедливость, а возможно и нечто худшее". "Поддержим семью Виктора Мухлыгина и будем добиваться справедливости", - заключил он.

https://ria.ru/20250209/zakonotvorchestvo-1998297121.html

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краснодар, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, следственный комитет россии (ск рф), происшествия