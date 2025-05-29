https://ria.ru/20250529/slovakija-2019682001.html

Словакия может добиться уступок от ЕС по газу из России, считает Фицо

Словакия может добиться уступок от ЕС по газу из России, считает Фицо - РИА Новости, 29.05.2025

Словакия может добиться уступок от ЕС по газу из России, считает Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, возможно, удастся добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии в вопросе запрета поставок... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:11:00+03:00

2025-05-29T01:11:00+03:00

2025-05-29T01:11:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, возможно, удастся добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз. "Сейчас мы уже точно говорим, что в вопросе прекращения поставок ядерного топлива, обогащенного урана, нефти и газа из РФ у нас с этими вещами будет серьезная проблема. Я уже слышу хорошие новости о том, что есть заинтересованность в том, чтобы договориться, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии", - сказал Фицо на пресс-конференции после посещения министерства иностранных дел республики в среду. Во время визита в Москву по случаю Дня Победы Фицо заявил, что Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России. Он тогда отметил, что остановка поставок газа из РФ вызовет нестабильность, а нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и остановка может вызвать технические проблемы. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.

https://ria.ru/20250528/slovakija-2019607632.html

https://ria.ru/20250507/slovakiya-2015491515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, словакия, москва, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия