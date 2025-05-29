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На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев - РИА Новости, 29.05.2025
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16:50 29.05.2025 (обновлено: 16:51 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/sk-2019816078.html
На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев
На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев - РИА Новости, 29.05.2025
На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев
Директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:50:00+03:00
2025-05-29T16:51:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
мигранты
миграция
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Богдан Францишко. "С сентября 2024 года по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находясь в Екатеринбурге, создал преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В организованную преступную группу вошли девять человек: иностранные граждане, граждане Российской Федерации, в том числе директор "Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", – рассказал Францишко. По его словам, соучастники подыскивали прибывших в Россию иностранцев для фиктивной регистрации, а директор центра принимала у них экзамены и за вознаграждение заранее предоставляла им варианты правильных ответов. Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания основ русского языка, отметил представитель СК. Всем фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, фиктивной постановке на учет лица без гражданства и злоупотребление должностными полномочиями, решается вопрос об их аресте. "Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html
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происшествия, россия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мигранты, миграция
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты, Миграция
На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев

СК: на Урале задержали главу центра экзаменации мигрантов и еще восемь человек

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Богдан Францишко.
"С сентября 2024 года по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находясь в Екатеринбурге, создал преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В организованную преступную группу вошли девять человек: иностранные граждане, граждане Российской Федерации, в том числе директор "Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", – рассказал Францишко.
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По его словам, соучастники подыскивали прибывших в Россию иностранцев для фиктивной регистрации, а директор центра принимала у них экзамены и за вознаграждение заранее предоставляла им варианты правильных ответов. Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания основ русского языка, отметил представитель СК.
Всем фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, фиктивной постановке на учет лица без гражданства и злоупотребление должностными полномочиями, решается вопрос об их аресте.
"Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)МигрантыМиграция
 
 
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