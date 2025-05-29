https://ria.ru/20250529/sk-2019816078.html

На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев

На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев - РИА Новости, 29.05.2025

На Урале задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев

Директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:50:00+03:00

2025-05-29T16:50:00+03:00

2025-05-29T16:51:00+03:00

происшествия

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек задержали в Екатеринбурге по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Богдан Францишко. "С сентября 2024 года по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находясь в Екатеринбурге, создал преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В организованную преступную группу вошли девять человек: иностранные граждане, граждане Российской Федерации, в том числе директор "Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", – рассказал Францишко. По его словам, соучастники подыскивали прибывших в Россию иностранцев для фиктивной регистрации, а директор центра принимала у них экзамены и за вознаграждение заранее предоставляла им варианты правильных ответов. Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания основ русского языка, отметил представитель СК. Всем фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, фиктивной постановке на учет лица без гражданства и злоупотребление должностными полномочиями, решается вопрос об их аресте. "Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СК продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html

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происшествия, россия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мигранты, миграция