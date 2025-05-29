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Появились новые подробности по делу об убийстве подростков в Байкальске
Появились новые подробности по делу об убийстве подростков в Байкальске - РИА Новости, 29.05.2025
Появились новые подробности по делу об убийстве подростков в Байкальске
В Байкальске задержали двух человек по делу о покупке алкоголя для подростков, четверо из которых стали жертвами убийства, сообщается в Telegram-канале главка... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:33:00+03:00
2025-05-29T13:33:00+03:00
2025-05-29T15:43:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
байкальск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Байкальске задержали двух человек по делу о покупке алкоголя для подростков, четверо из которых стали жертвами убийства, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Иркутской области."Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 151 Уголовного кодекса России ("Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий"), задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России и допрошены следователями СК", — говорится в публикации.Накануне СК возбудил уголовное дело о покупке алкоголя для несовершеннолетних. По данным следствия, спиртное купил 18-летний молодой человек.В ночь на 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. По предварительным данным, молодые люди праздновали день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами. Подозреваемый, как предполагается, после нападения поджег дом и погиб при пожаре. Следователи возбудили также уголовное дело об убийстве.В Байкальске объявили трехдневный траур.
https://rsport.ria.ru/20250528/reznya-2019591068.html
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Задержание причастных к делу о продаже алкоголя детям в Байкальске
Два человека задержаны в Иркутской области в рамках дела о продаже алкоголя детям в Байкальске, где были убиты 4 подростка, сообщили в СУСК по региону. Накануне один из подростков напал с ножом на других, а потом поджег дом и погиб сам, подробнее об этом мы писали тут.
После трагедии в СУСК сообщали, что спиртное на день рождения в Байкальске приобрел 18-летний молодой человек.
2025-05-29T13:33
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Последствия пожара в Байкальске
СК возбудил уголовное дело после убийства 4 подростков в Иркутской области. Ночью в Байкальске сгорел частный дом. Внутри нашли тела 5 несовершеннолетних.
Как считает следствие, в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал с ножом на других. Четверо погибли на месте, ещё четверо попали в больницу.
Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате погиб сам, утверждают следователи.
2025-05-29T13:33
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происшествия, россия, иркутская область, байкальск, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Россия, Иркутская область, Байкальск, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Появились новые подробности по делу об убийстве подростков в Байкальске
СК: двух людей задержали в рамках дела о продаже алкоголя детям в Байкальске