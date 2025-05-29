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СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/sk--2019739737.html
СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации
СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации - РИА Новости, 29.05.2025
СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации
Уголовное дело о теракте возбуждено против незаконно вторгшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ после того, как житель региона пострадал от детонации... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:07:00+03:00
2025-05-29T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
большесолдатский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против незаконно вторгшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ после того, как житель региона пострадал от детонации предмета при уборке на складе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся в РФ, заминировали улицы и отдельные участки в Большесолдатском районе Курской области. Отмечается. что в результате 16 мая в руках 57-летнего местного жителя загорелся взрывоопасный предмет, который он поднял при уборке территории склада. Подчеркивается, что мужчина получил минно-взрывную травму. В ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего. "В связи с изложенным главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В ходе расследования назначены судебные экспертизы с целью уточнения тяжести вреда здоровью пострадавшего", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает всех лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению.
https://ria.ru/20250527/ubiystvo-2019321066.html
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россия
курская область
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россия, курская область, большесолдатский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Большесолдатский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации

СК возбудил дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против незаконно вторгшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ после того, как житель региона пострадал от детонации предмета при уборке на складе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся в РФ, заминировали улицы и отдельные участки в Большесолдатском районе Курской области. Отмечается. что в результате 16 мая в руках 57-летнего местного жителя загорелся взрывоопасный предмет, который он поднял при уборке территории склада. Подчеркивается, что мужчина получил минно-взрывную травму. В ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего.
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"В связи с изложенным главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В ходе расследования назначены судебные экспертизы с целью уточнения тяжести вреда здоровью пострадавшего", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает всех лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБольшесолдатский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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