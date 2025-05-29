https://ria.ru/20250529/sk--2019739737.html

СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации

СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации - РИА Новости, 29.05.2025

СК завел дело после того, как житель Курской области пострадал от детонации

Уголовное дело о теракте возбуждено против незаконно вторгшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ после того, как житель региона пострадал от детонации... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:07:00+03:00

2025-05-29T12:07:00+03:00

2025-05-29T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

большесолдатский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против незаконно вторгшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ после того, как житель региона пострадал от детонации предмета при уборке на складе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся в РФ, заминировали улицы и отдельные участки в Большесолдатском районе Курской области. Отмечается. что в результате 16 мая в руках 57-летнего местного жителя загорелся взрывоопасный предмет, который он поднял при уборке территории склада. Подчеркивается, что мужчина получил минно-взрывную травму. В ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего. "В связи с изложенным главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В ходе расследования назначены судебные экспертизы с целью уточнения тяжести вреда здоровью пострадавшего", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает всех лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20250527/ubiystvo-2019321066.html

https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html

россия

курская область

большесолдатский район

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россия, курская область, большесолдатский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия