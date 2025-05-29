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СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 29.05.2025 (обновлено: 11:59 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/sk--2019731456.html
СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
СК рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев" майор Заур Гурциев, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:26:00+03:00
2025-05-29T11:59:00+03:00
ставрополь
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
владимир владимиров
чехов
ставропольский край
заур гурциев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. СК рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев" майор Заур Гурциев, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства."Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По данным следствия, второй погибший — 29-летний знакомый военного. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах региона, мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал.Взрыв в СтаврополеМинувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле дома на улице Чехова погибли двое мужчин. Утром глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что один из погибших — ветеран СВО Заур Гурциев.Губернатор добавил, что рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.Что известно о ГурциевеГурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией.Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019732346.html
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ставрополь
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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
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ставрополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир владимиров, чехов, ставропольский край, заур гурциев
Ставрополь, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Владимир Владимиров, Чехов, Ставропольский край, Заур Гурциев
СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб майор Гурциев

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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. СК рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев" майор Заур Гурциев, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
"Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев. Архивное фото
СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".
По данным следствия, второй погибший — 29-летний знакомый военного. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах региона, мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал.
© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramСледователи на месте происшествия в Ставрополе
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Следователи на месте происшествия в Ставрополе

Взрыв в Ставрополе

Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле дома на улице Чехова погибли двое мужчин. Утром глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что один из погибших — ветеран СВО Заур Гурциев.
Губернатор добавил, что рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.
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Вчера, 11:31

Что известно о Гурциеве

Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией.
Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.
В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.
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Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ВладимировЧеховСтавропольский крайЗаур Гурциев
 
 
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