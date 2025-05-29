https://ria.ru/20250529/sk--2019731456.html

СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025

СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

СК рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев" майор Заур Гурциев, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:26:00+03:00

2025-05-29T11:26:00+03:00

2025-05-29T11:59:00+03:00

ставрополь

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

владимир владимиров

чехов

ставропольский край

заур гурциев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019730665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9285ee8deacff885e42a8cbc64e14c5.jpg

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. СК рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев" майор Заур Гурциев, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства."Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По данным следствия, второй погибший — 29-летний знакомый военного. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах региона, мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал.Взрыв в СтаврополеМинувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле дома на улице Чехова погибли двое мужчин. Утром глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что один из погибших — ветеран СВО Заур Гурциев.Губернатор добавил, что рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.Что известно о ГурциевеГурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией.Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019732346.html

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html

ставрополь

чехов

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взрыва гранаты в Ставрополе Кадры взрыва гранаты в Ставрополе 2025-05-29T11:26 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставрополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир владимиров, чехов, ставропольский край, заур гурциев