СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев
СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб майор Гурциев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. СК рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев" майор Заур Гурциев, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
"Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.
СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".
По данным следствия, второй погибший — 29-летний знакомый военного. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах региона, мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал.
Взрыв в Ставрополе
Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле дома на улице Чехова погибли двое мужчин. Утром глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что один из погибших — ветеран СВО Заур Гурциев.
Губернатор добавил, что рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.
Что известно о Гурциеве
Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией.
Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.
В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.
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