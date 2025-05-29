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"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино"

"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино" - РИА Новости, 29.05.2025

"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о детском инклюзивном спектакле "Буратино и золотой... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T22:11:00+03:00

2025-05-29T22:11:00+03:00

2025-05-29T23:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о детском инклюзивном спектакле "Буратино и золотой ключик", заявила, что ограничения по здоровью — это не приговор.Премьера спектакля, все роли в котором сыграли дети с инвалидностью, прошла в Центре исполнительских искусств в Москве. Мероприятие посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вместе с супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, заслуженные артистки России Алсу и Жасмин, певец Денис Клявер, заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов, народный артист России Александр Буйнов и другие. "Как бы сейчас сказала Жасмин, которая все это задумала, подняла и реализовала, так важно для каждого этого ребенка понимать, что он есть. Для родителей, для этих детей важна сама мысль, что какой-то тяжелый диагноз — это не приговор — и можно стать театральной звездой, вызывать аплодисменты зрителей, такие эмоции у всех нас, даже имея ограничения по здоровью. Это очень здорово, что мы сегодня это увидели", — поделилась впечатлениями главред.Симоньян пришла на спектакль с старшими детьми. По ее мнению, это важный воспитательный момент. "Когда мы увидели этих деток на сцене: кто-то из них в коляске, кто-то — с очевидными признаками ДЦП или других ограничений по здоровью. Это так учит эмпатии и сочувствию", — пояснила медиаменеджер. Она поблагодарила родителей детей с ограничениями по здоровью, их педагогов, волонтеров — всех, кто работал над этим проектом. "Знаю, что это будет распространяться шире, будет реализовано не только в нашей стране, а на огромном пространстве Евразии <...> Приходите все, приходите с детьми —они изменятся в лучшую сторону!" — добавила Симоньян.

https://ria.ru/20250528/putin-2019657044.html

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