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"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино"
"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино" - РИА Новости, 29.05.2025
"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о детском инклюзивном спектакле "Буратино и золотой... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T22:11:00+03:00
2025-05-29T22:11:00+03:00
2025-05-29T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о детском инклюзивном спектакле "Буратино и золотой ключик", заявила, что ограничения по здоровью — это не приговор.Премьера спектакля, все роли в котором сыграли дети с инвалидностью, прошла в Центре исполнительских искусств в Москве. Мероприятие посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вместе с супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, заслуженные артистки России Алсу и Жасмин, певец Денис Клявер, заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов, народный артист России Александр Буйнов и другие. "Как бы сейчас сказала Жасмин, которая все это задумала, подняла и реализовала, так важно для каждого этого ребенка понимать, что он есть. Для родителей, для этих детей важна сама мысль, что какой-то тяжелый диагноз — это не приговор — и можно стать театральной звездой, вызывать аплодисменты зрителей, такие эмоции у всех нас, даже имея ограничения по здоровью. Это очень здорово, что мы сегодня это увидели", — поделилась впечатлениями главред.Симоньян пришла на спектакль с старшими детьми. По ее мнению, это важный воспитательный момент. "Когда мы увидели этих деток на сцене: кто-то из них в коляске, кто-то — с очевидными признаками ДЦП или других ограничений по здоровью. Это так учит эмпатии и сочувствию", — пояснила медиаменеджер. Она поблагодарила родителей детей с ограничениями по здоровью, их педагогов, волонтеров — всех, кто работал над этим проектом. "Знаю, что это будет распространяться шире, будет реализовано не только в нашей стране, а на огромном пространстве Евразии <...> Приходите все, приходите с детьми —они изменятся в лучшую сторону!" — добавила Симоньян.
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россия, маргарита симоньян, москва, жасмин, денис клявер, алсу (алсу абрамова), денис майданов, александр буйнов, общество, дмитрий песков, госдума рф
Культура, Россия, Маргарита Симоньян, Москва, Жасмин, Денис Клявер, Алсу (Алсу Абрамова), Денис Майданов, Александр Буйнов, Общество, Дмитрий Песков, Госдума РФ
"Не приговор": Симоньян высказалась об инклюзивном спектакле "Буратино"
Симоньян: инклюзивный спектакль "Буратино" учит эмпатии и сочувствию
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о детском инклюзивном спектакле "Буратино и золотой ключик", заявила, что ограничения по здоровью — это не приговор.
Премьера спектакля, все роли в котором сыграли дети с инвалидностью, прошла в Центре исполнительских искусств в Москве. Мероприятие посетили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
вместе с супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, заслуженные артистки России Алсу
и Жасмин, певец Денис Клявер, заслуженный артист России, депутат Госдумы
Денис Майданов, народный артист России Александр Буйнов и другие.
"Как бы сейчас сказала Жасмин, которая все это задумала, подняла и реализовала, так важно для каждого этого ребенка понимать, что он есть. Для родителей, для этих детей важна сама мысль, что какой-то тяжелый диагноз — это не приговор — и можно стать театральной звездой, вызывать аплодисменты зрителей, такие эмоции у всех нас, даже имея ограничения по здоровью. Это очень здорово, что мы сегодня это увидели", — поделилась впечатлениями главред.
Симоньян пришла на спектакль с старшими детьми. По ее мнению, это важный воспитательный момент.
"Когда мы увидели этих деток на сцене: кто-то из них в коляске, кто-то — с очевидными признаками ДЦП или других ограничений по здоровью. Это так учит эмпатии и сочувствию", — пояснила медиаменеджер.
Она поблагодарила родителей детей с ограничениями по здоровью, их педагогов, волонтеров — всех, кто работал над этим проектом.
"Знаю, что это будет распространяться шире, будет реализовано не только в нашей стране, а на огромном пространстве Евразии
<...> Приходите все, приходите с детьми —они изменятся в лучшую сторону!" — добавила Симоньян.