https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву - РИА Новости, 29.05.2025
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву
Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard 1 A5, проданный RUAG неназваной немецкой компании, передадут Украине, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:10:00+03:00
2025-05-29T11:10:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 29 мая — РИА Новости. Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard 1 A5, проданный RUAG неназваной немецкой компании, передадут Украине, заявила РИА Новости официальный представитель Минэкономики страны Франсуаз Чанз."У нас нет никаких указаний на то, что RUAG и ее немецкий партнер по контракту намеревались нарушить это эмбарго на поставку товаров военного назначения. Если в будущем Государственный секретариат по экономике (SECO) получит информацию в этом направлении, он примет соответствующие меры", — сказала Чанз.Собеседница агентства подчеркнула, что нарушение эмбарго на поставку швейцарского оружия Украине грозит лишением свободы на год или штрафом."Поставка товаров военного назначения любого рода в Россию или Украину или предназначенных для использования в этих странах запрещена в соответствии со статьей 10, пункт 1 статьи 2а постановления о принятии мер в связи с ситуацией на Украине. Санкции, применяемые в случае нарушения этого запрета, изложены в статье. 9 Закона об эмбарго", — сказала она.По ее словам, эмбарго на отправку вооружений остается в силе.Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин подчеркивал в беседе с РИА Новости, что страна столкнется с последствиями и потеряет свой геоэкономический статус, если решит направить оружие Киеву.В мае 2023 года постпред конфедерации при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарских вооружений Украине невозможен без изменения законодательства.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html
https://ria.ru/20250501/shveytsariya-2014537010.html
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html
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швейцария, украина, киев, в мире, россия, оон, сергей гармонин
Швейцария, Украина, Киев, В мире, Россия, ООН, Сергей Гармонин
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву
Швейцария примет меры, если проданные ФРГ танки Leopard окажутся на Украине
ЖЕНЕВА, 29 мая — РИА Новости. Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard 1 A5, проданный RUAG неназваной немецкой компании, передадут Украине, заявила РИА Новости официальный представитель Минэкономики страны Франсуаз Чанз.
В июне 2023 года Берн отклонил заявку RUAG на продажу Киеву 96 танков Leopard-1 A5 через Германию. Власти посчитали, что этот запрос несовместим с действующим законодательством страны. Накануне они разрешили эту сделку только при условии договорного запрета на реэкспорт на Украину.
"У нас нет никаких указаний на то, что RUAG и ее немецкий партнер по контракту намеревались нарушить это эмбарго на поставку товаров военного назначения. Если в будущем Государственный секретариат по экономике (SECO) получит информацию в этом направлении, он примет соответствующие меры", — сказала Чанз.
Собеседница агентства подчеркнула, что нарушение эмбарго на поставку швейцарского оружия Украине грозит лишением свободы на год или штрафом.
"Поставка товаров военного назначения любого рода в Россию или Украину или предназначенных для использования в этих странах запрещена в соответствии со статьей 10, пункт 1 статьи 2а постановления о принятии мер в связи с ситуацией на Украине. Санкции, применяемые в случае нарушения этого запрета, изложены в статье. 9 Закона об эмбарго", — сказала она.
По ее словам, эмбарго на отправку вооружений остается в силе.
Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин
подчеркивал в беседе с РИА Новости, что страна столкнется с последствиями и потеряет свой геоэкономический статус, если решит направить оружие Киеву.
В мае 2023 года постпред конфедерации при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарских вооружений Украине невозможен без изменения законодательства.