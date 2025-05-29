https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019692989.html

Швеция готовится к потенциальной переброске войск, заявил Беляев

Швеция готовится к потенциальной переброске войск, заявил Беляев - РИА Новости, 29.05.2025

Швеция готовится к потенциальной переброске войск, заявил Беляев

Шведские власти модернизируют и расширяют транспортные коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:22:00+03:00

2025-05-29T05:22:00+03:00

2025-05-29T09:39:00+03:00

швеция

сша

прибалтика

сергей беляев

нато

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Шведские власти модернизируют и расширяют транспортные коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев."Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию", — сказал глава дипмиссии.Посол добавил, что ратификация оборонного соглашения с США, по которому Швеция предоставила доступ к 17 военным объектам, стала шагом к милитаризации страны. По его словам, подобные договоры носят типовой характер, а их заключение происходит в увязке с процедурой вступления новых членов в НАТО."Таким образом, Вашингтон получает возможность размещать на территории страны — подписанта DCA американские воинские контингенты и вооружение не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве", — подчеркнул Беляев.Как уточнил дипломат, на практике это означает, что ВС США могут использовать уже имеющуюся у шведов профильную инфраструктуру и создавать новую. В частности, речь идет о строительстве ангаров для складирования американской военной техники и боеприпасов.Беляев добавил, что в рамках договоренности между Вооруженными силами Швеции и американской Национальной гвардией уже прошли масштабные учения в Нью-Йорке и состоялись совместные маневры в условиях шведского Севера."Вместе с тем окончательные параметры присутствия американских военных контингентов в Швеции все еще не определены. Не исключено, что с приходом к власти нового президента США планы предыдущей администрации, от имени которой заключалось оборонное соглашение со Швецией, могут быть скорректированы", — заключил он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019687330.html

https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019473872.html

https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html

https://ria.ru/20250528/posol-2019479164.html

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прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швеция, сша, прибалтика, сергей беляев, нато