Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев
Посол Беляев: Швеция отходит от политики нераспространения ядерного оружия
Вид Стокгольма. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шведские власти демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, хотя и заверяют об отсутствии планов по ядерной милитаризации страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Примечательно, что официальный Стокгольм намеренно отказался от внесения в текст DCA (соглашения об оборонном сотрудничестве с США - ред.) пункта о неразмещении на территории Швеции американского ядерного арсенала. Хотя действующее шведское руководство заверяет об отсутствии у него планов по ядерной милитаризации страны, подобный шаг наглядно демонстрирует отход Стокгольма от традиционной разоруженческой повестки и многолетней политики нераспространения ядерного оружия", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что риторика нынешнего военно-политического руководства Швеции по ядерной проблематике претерпевает серьезные изменения. Он напомнил, что до недавнего времени Стокгольм последовательно проводил политику нераспространения ядерного оружия, относя вопросы глобального разоружения к числу наиболее приоритетных в международной повестке.
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"Под предлогом необходимости противостоять мифической "угрозе с Востока" правительство Швеции проводит сомнительные инициативы, вызывающие негативный общественный резонанс", - добавил Беляев.
Глава дипмиссии привел в пример отказ от условия о неразмещении американских ядерных арсеналов на территории страны в договоре об оборонном сотрудничестве с США, который спровоцировал в местных экспертных кругах шквал критики в адрес правительства.
"Однако непрекращающиеся усилия властей по распространению русофобских настроений и запугиванию населения все же разворачивают общественное мнение в "нужное" им антироссийское русло. В частности, подобные подходы позволили Стокгольму подготовить почву для ведущейся с недавних пор дискуссии о возможности для Швеции - в случае необходимости - встать под французский "ядерный зонтик", - сказал Беляев.
Посол отметил, что пилоты ВВС Франции и Швеции в ходе совместных учений в рамках НАТО отрабатывали маневры среди прочего с использованием боевых самолетов французского производства, способных нести тактическое ядерное оружие.