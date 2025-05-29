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Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев - РИА Новости, 29.05.2025
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03:12 29.05.2025 (обновлено: 03:20 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019687330.html
Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев
Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев - РИА Новости, 29.05.2025
Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев
Шведские власти демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, хотя и заверяют об отсутствии планов по... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:12:00+03:00
2025-05-29T03:20:00+03:00
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
сша
сергей беляев
ввс франции
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шведские власти демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, хотя и заверяют об отсутствии планов по ядерной милитаризации страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев."Примечательно, что официальный Стокгольм намеренно отказался от внесения в текст DCA (соглашения об оборонном сотрудничестве с США - ред.) пункта о неразмещении на территории Швеции американского ядерного арсенала. Хотя действующее шведское руководство заверяет об отсутствии у него планов по ядерной милитаризации страны, подобный шаг наглядно демонстрирует отход Стокгольма от традиционной разоруженческой повестки и многолетней политики нераспространения ядерного оружия", - сказал глава дипмиссии.Посол добавил, что риторика нынешнего военно-политического руководства Швеции по ядерной проблематике претерпевает серьезные изменения. Он напомнил, что до недавнего времени Стокгольм последовательно проводил политику нераспространения ядерного оружия, относя вопросы глобального разоружения к числу наиболее приоритетных в международной повестке."Под предлогом необходимости противостоять мифической "угрозе с Востока" правительство Швеции проводит сомнительные инициативы, вызывающие негативный общественный резонанс", - добавил Беляев.Глава дипмиссии привел в пример отказ от условия о неразмещении американских ядерных арсеналов на территории страны в договоре об оборонном сотрудничестве с США, который спровоцировал в местных экспертных кругах шквал критики в адрес правительства."Однако непрекращающиеся усилия властей по распространению русофобских настроений и запугиванию населения все же разворачивают общественное мнение в "нужное" им антироссийское русло. В частности, подобные подходы позволили Стокгольму подготовить почву для ведущейся с недавних пор дискуссии о возможности для Швеции - в случае необходимости - встать под французский "ядерный зонтик", - сказал Беляев.Посол отметил, что пилоты ВВС Франции и Швеции в ходе совместных учений в рамках НАТО отрабатывали маневры среди прочего с использованием боевых самолетов французского производства, способных нести тактическое ядерное оружие.
https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html
https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019473872.html
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стокгольм (город)
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в мире, швеция, россия, стокгольм (город), сша, сергей беляев, ввс франции, нато
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), США, Сергей Беляев, ВВС Франции, НАТО
Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев

Посол Беляев: Швеция отходит от политики нераспространения ядерного оружия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид Стокгольма
Вид Стокгольма - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шведские власти демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, хотя и заверяют об отсутствии планов по ядерной милитаризации страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Примечательно, что официальный Стокгольм намеренно отказался от внесения в текст DCA (соглашения об оборонном сотрудничестве с США - ред.) пункта о неразмещении на территории Швеции американского ядерного арсенала. Хотя действующее шведское руководство заверяет об отсутствии у него планов по ядерной милитаризации страны, подобный шаг наглядно демонстрирует отход Стокгольма от традиционной разоруженческой повестки и многолетней политики нераспространения ядерного оружия", - сказал глава дипмиссии.
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Посол добавил, что риторика нынешнего военно-политического руководства Швеции по ядерной проблематике претерпевает серьезные изменения. Он напомнил, что до недавнего времени Стокгольм последовательно проводил политику нераспространения ядерного оружия, относя вопросы глобального разоружения к числу наиболее приоритетных в международной повестке.
«
"Под предлогом необходимости противостоять мифической "угрозе с Востока" правительство Швеции проводит сомнительные инициативы, вызывающие негативный общественный резонанс", - добавил Беляев.
Глава дипмиссии привел в пример отказ от условия о неразмещении американских ядерных арсеналов на территории страны в договоре об оборонном сотрудничестве с США, который спровоцировал в местных экспертных кругах шквал критики в адрес правительства.
"Однако непрекращающиеся усилия властей по распространению русофобских настроений и запугиванию населения все же разворачивают общественное мнение в "нужное" им антироссийское русло. В частности, подобные подходы позволили Стокгольму подготовить почву для ведущейся с недавних пор дискуссии о возможности для Швеции - в случае необходимости - встать под французский "ядерный зонтик", - сказал Беляев.
Посол отметил, что пилоты ВВС Франции и Швеции в ходе совместных учений в рамках НАТО отрабатывали маневры среди прочего с использованием боевых самолетов французского производства, способных нести тактическое ядерное оружие.
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В миреШвецияРоссияСтокгольм (город)СШАСергей БеляевВВС ФранцииНАТО
 
 
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