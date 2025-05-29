https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019687330.html

Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев

Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев - РИА Новости, 29.05.2025

Швеция отходит от повестки разоружения, заявил посол Беляев

Шведские власти демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, хотя и заверяют об отсутствии планов по... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:12:00+03:00

2025-05-29T03:12:00+03:00

2025-05-29T03:20:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шведские власти демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, хотя и заверяют об отсутствии планов по ядерной милитаризации страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев."Примечательно, что официальный Стокгольм намеренно отказался от внесения в текст DCA (соглашения об оборонном сотрудничестве с США - ред.) пункта о неразмещении на территории Швеции американского ядерного арсенала. Хотя действующее шведское руководство заверяет об отсутствии у него планов по ядерной милитаризации страны, подобный шаг наглядно демонстрирует отход Стокгольма от традиционной разоруженческой повестки и многолетней политики нераспространения ядерного оружия", - сказал глава дипмиссии.Посол добавил, что риторика нынешнего военно-политического руководства Швеции по ядерной проблематике претерпевает серьезные изменения. Он напомнил, что до недавнего времени Стокгольм последовательно проводил политику нераспространения ядерного оружия, относя вопросы глобального разоружения к числу наиболее приоритетных в международной повестке."Под предлогом необходимости противостоять мифической "угрозе с Востока" правительство Швеции проводит сомнительные инициативы, вызывающие негативный общественный резонанс", - добавил Беляев.Глава дипмиссии привел в пример отказ от условия о неразмещении американских ядерных арсеналов на территории страны в договоре об оборонном сотрудничестве с США, который спровоцировал в местных экспертных кругах шквал критики в адрес правительства."Однако непрекращающиеся усилия властей по распространению русофобских настроений и запугиванию населения все же разворачивают общественное мнение в "нужное" им антироссийское русло. В частности, подобные подходы позволили Стокгольму подготовить почву для ведущейся с недавних пор дискуссии о возможности для Швеции - в случае необходимости - встать под французский "ядерный зонтик", - сказал Беляев.Посол отметил, что пилоты ВВС Франции и Швеции в ходе совместных учений в рамках НАТО отрабатывали маневры среди прочего с использованием боевых самолетов французского производства, способных нести тактическое ядерное оружие.

https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html

https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019473872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, россия, стокгольм (город), сша, сергей беляев, ввс франции, нато