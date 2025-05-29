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Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев - РИА Новости, 29.05.2025
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07:01 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/shvetsija-2019698539.html
Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев
Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев - РИА Новости, 29.05.2025
Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев
Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:01:00+03:00
2025-05-29T07:01:00+03:00
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сергей беляев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Швеция уделяет особое внимание своему военному присутствию на острове Готланд, который, по оценке шведских властей, имеет стратегически важное значение для альянса, в том числе ввиду близости к российской военно-морской базе в Балтийске", - сказал глава дипмиссии, комментируя учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS, которые впервые прошли на острове. Посол добавил, что первый выстрел из системы HIMARS на острове Готланд был произведен в рамках совместных учений шведских, британских и американских военнослужащих под руководством США Swift Response в мае, однако военные маневры с участием союзников регулярно проходят на Готланде уже на протяжении нескольких лет. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019687330.html
https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html
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россия, швеция, готланд (губерния), сергей беляев, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Россия, Швеция, Готланд (губерния), Сергей Беляев, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев

Посол Беляев: Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на Готланде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Швеция уделяет особое внимание своему военному присутствию на острове Готланд, который, по оценке шведских властей, имеет стратегически важное значение для альянса, в том числе ввиду близости к российской военно-морской базе в Балтийске", - сказал глава дипмиссии, комментируя учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS, которые впервые прошли на острове.
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Посол добавил, что первый выстрел из системы HIMARS на острове Готланд был произведен в рамках совместных учений шведских, британских и американских военнослужащих под руководством США Swift Response в мае, однако военные маневры с участием союзников регулярно проходят на Готланде уже на протяжении нескольких лет.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияШвецияГотланд (губерния)Сергей БеляевВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОВ мире
 
 
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