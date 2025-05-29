https://ria.ru/20250529/shvetsija-2019698539.html

Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев

Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев - РИА Новости, 29.05.2025

Швеция уделяет особое внимание Готланду, заявил посол Беляев

Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:01:00+03:00

2025-05-29T07:01:00+03:00

2025-05-29T07:01:00+03:00

россия

швеция

готланд (губерния)

сергей беляев

владимир путин

дмитрий киселев

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Швеция уделяет особое внимание своему военному присутствию на острове Готланд, который, по оценке шведских властей, имеет стратегически важное значение для альянса, в том числе ввиду близости к российской военно-морской базе в Балтийске", - сказал глава дипмиссии, комментируя учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS, которые впервые прошли на острове. Посол добавил, что первый выстрел из системы HIMARS на острове Готланд был произведен в рамках совместных учений шведских, британских и американских военнослужащих под руководством США Swift Response в мае, однако военные маневры с участием союзников регулярно проходят на Готланде уже на протяжении нескольких лет. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019687330.html

https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html

россия

швеция

готланд (губерния)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, швеция, готланд (губерния), сергей беляев, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире