https://ria.ru/20250529/shpion-2019732183.html
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона - РИА Новости, 29.05.2025
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона
ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:30:00+03:00
2025-05-29T11:30:00+03:00
2025-05-29T11:30:00+03:00
россия
луганская народная республика
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019719085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae45788c3c00ba996335c5abf9ca60da.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона. Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск. На кадрах силовики перед задержанием преследовали подозреваемого, который передвигался на "Жигулях". Также задержанный признал, что передавал Киеву данные о дислокации российских военных в регионе.
https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html
россия
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019719085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25d4057500ddab98ec158e338e865452.jpg
Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе
ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе
2025-05-29T11:30
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона
ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР по подозрению в шпионаже на Киев