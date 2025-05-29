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Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона - РИА Новости, 29.05.2025
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11:30 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/shpion-2019732183.html
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона - РИА Новости, 29.05.2025
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона
ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:30:00+03:00
2025-05-29T11:30:00+03:00
россия
луганская народная республика
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона. Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск. На кадрах силовики перед задержанием преследовали подозреваемого, который передвигался на "Жигулях". Также задержанный признал, что передавал Киеву данные о дислокации российских военных в регионе.
https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html
россия
луганская народная республика
киев
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Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе
ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе
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россия, луганская народная республика, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона

ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР по подозрению в шпионаже на Киев

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона.
Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск.
На кадрах силовики перед задержанием преследовали подозреваемого, который передвигался на "Жигулях".
Также задержанный признал, что передавал Киеву данные о дислокации российских военных в регионе.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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