https://ria.ru/20250529/shpion-2019732183.html

Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона

Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона - РИА Новости, 29.05.2025

Появились кадры задержания в ЛНР украинского шпиона

ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:30:00+03:00

2025-05-29T11:30:00+03:00

2025-05-29T11:30:00+03:00

россия

луганская народная республика

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона. Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск. На кадрах силовики перед задержанием преследовали подозреваемого, который передвигался на "Жигулях". Также задержанный признал, что передавал Киеву данные о дислокации российских военных в регионе.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html

россия

луганская народная республика

киев

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе 2025-05-29T11:30 true PT2M19S

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Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия