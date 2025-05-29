https://ria.ru/20250529/shpion-2019720184.html
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной - РИА Новости, 29.05.2025
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной
Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:25:00+03:00
2025-05-29T10:25:00+03:00
2025-05-29T11:23:00+03:00
луганская народная республика
киев
кременная
фсб
украина
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города Кременная в ЛНР.На видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ, мужчина рассказал, что проживал в Кременной и по Telegram передавал своему украинскому куратору Даниилу координаты расположения российских военных."Я еще знал, где проживает комендант Кременной... И я Даниилу также отправил координаты этого дома", - сказал он.Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины 1998 года рождения, передававший Киеву данные о расположении российских войск. Он арестован.
https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html
луганская народная республика
киев
кременная
украина
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе
ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе
2025-05-29T10:25
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, киев, кременная, фсб, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Киев, Кременная, ФСБ, Украина, Происшествия
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной
ФСБ: житель ЛНР заявил о передаче Киеву сведений о военном коменданте Кременной