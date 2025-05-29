https://ria.ru/20250529/shpion-2019720184.html

Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной

Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной - РИА Новости, 29.05.2025

Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной

Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:25:00+03:00

2025-05-29T10:25:00+03:00

2025-05-29T11:23:00+03:00

луганская народная республика

киев

кременная

фсб

украина

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города Кременная в ЛНР.На видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ, мужчина рассказал, что проживал в Кременной и по Telegram передавал своему украинскому куратору Даниилу координаты расположения российских военных."Я еще знал, где проживает комендант Кременной... И я Даниилу также отправил координаты этого дома", - сказал он.Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины 1998 года рождения, передававший Киеву данные о расположении российских войск. Он арестован.

https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html

луганская народная республика

киев

кременная

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе 2025-05-29T10:25 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, киев, кременная, фсб, украина, происшествия