Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 29.05.2025 (обновлено: 11:23 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/shpion-2019720184.html
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной - РИА Новости, 29.05.2025
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной
Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:25:00+03:00
2025-05-29T11:23:00+03:00
луганская народная республика
киев
кременная
фсб
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019719085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae45788c3c00ba996335c5abf9ca60da.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города Кременная в ЛНР.На видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ, мужчина рассказал, что проживал в Кременной и по Telegram передавал своему украинскому куратору Даниилу координаты расположения российских военных."Я еще знал, где проживает комендант Кременной... И я Даниилу также отправил координаты этого дома", - сказал он.Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины 1998 года рождения, передававший Киеву данные о расположении российских войск. Он арестован.
https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html
луганская народная республика
киев
кременная
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе
ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе
2025-05-29T10:25
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019719085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25d4057500ddab98ec158e338e865452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, киев, кременная, фсб, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Киев, Кременная, ФСБ, Украина, Происшествия
Задержанный в ЛНР украинский шпион выяснил, где живет комендант Кременной

ФСБ: житель ЛНР заявил о передаче Киеву сведений о военном коменданте Кременной

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель Луганской Народной Республики заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города Кременная в ЛНР.
На видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ, мужчина рассказал, что проживал в Кременной и по Telegram передавал своему украинскому куратору Даниилу координаты расположения российских военных.
«
"Я еще знал, где проживает комендант Кременной... И я Даниилу также отправил координаты этого дома", - сказал он.
Ранее в ФСБ сообщили, что в ЛНР по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины 1998 года рождения, передававший Киеву данные о расположении российских войск. Он арестован.
Суд - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии
8 апреля, 15:57
 
Луганская Народная РеспубликаКиевКременнаяФСБУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала