https://ria.ru/20250529/shpion-2019715255.html

В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже

В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 29.05.2025

В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже

Гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск, задержан в ЛНР по подозрению в шпионаже, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:49:00+03:00

2025-05-29T09:49:00+03:00

2025-05-29T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск, задержан в ЛНР по подозрению в шпионаже, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины. Подозреваемый задержан, в его отношении следственным отделом УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Кременского района ЛНР инициативно собирал и передавал посредством мессенджера Telegram представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории республики.

https://ria.ru/20250516/lnr-2017260236.html

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Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе 2025-05-29T09:49 true PT2M19S

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Ольга Фомченкова

украина, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия