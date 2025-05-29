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В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 29.05.2025
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже
Гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск, задержан в ЛНР по подозрению в шпионаже, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:49:00+03:00
2025-05-29T09:49:00+03:00
2025-05-29T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Гражданин Украины, передававший Киеву данные о расположении российских войск, задержан в ЛНР по подозрению в шпионаже, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины. Подозреваемый задержан, в его отношении следственным отделом УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Кременского района ЛНР инициативно собирал и передавал посредством мессенджера Telegram представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории республики.
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Видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС РФ в регионе
ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации ВС России в регионе
2025-05-29T09:49
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украина, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала в ЛНР передававшего сведения о дислокации ВС РФ гражданина Украины