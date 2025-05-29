https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html

Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом

Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом - РИА Новости, 29.05.2025

Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом

Московский школьник, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, сдаст ЕГЭ, узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда по делу. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:57:00+03:00

2025-05-29T07:57:00+03:00

2025-05-29T07:57:00+03:00

происшествия

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18496/42/184964231_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_e9e9b7dc31be86036edd07758ad11147.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московский школьник, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, сдаст ЕГЭ, узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда по делу. Восемнадцатилетний парень, по версии следствия, был курьером в организованной группе телефонных мошенников. Он дважды забирал и передавал деньги – 800 и 300 тысяч рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На слушании мать подростка уведомила суд о датах, во время которых он будет занят на экзаменах и консультациях. Председательствующий судья назначил следующее заседание на конец июня, после всех экзаменов. Будет ли ученик сдавать экзамены в общем порядке или для него организовано проведение ЕГЭ на дому, не уточнялось. Уголовное дело о мошенничестве в отношении подростка было возбуждено в середине января этого года. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, как раз приняв во внимание, что обвиняемый является школьником.

https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896363432.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, единый государственный экзамен (егэ)