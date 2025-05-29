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Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом - РИА Новости, 29.05.2025
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07:57 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html
Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом
Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом - РИА Новости, 29.05.2025
Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом
Московский школьник, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, сдаст ЕГЭ, узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда по делу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:57:00+03:00
2025-05-29T07:57:00+03:00
происшествия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московский школьник, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, сдаст ЕГЭ, узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда по делу. Восемнадцатилетний парень, по версии следствия, был курьером в организованной группе телефонных мошенников. Он дважды забирал и передавал деньги – 800 и 300 тысяч рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На слушании мать подростка уведомила суд о датах, во время которых он будет занят на экзаменах и консультациях. Председательствующий судья назначил следующее заседание на конец июня, после всех экзаменов. Будет ли ученик сдавать экзамены в общем порядке или для него организовано проведение ЕГЭ на дому, не уточнялось. Уголовное дело о мошенничестве в отношении подростка было возбуждено в середине января этого года. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, как раз приняв во внимание, что обвиняемый является школьником.
https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html
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Дарья Буймова
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происшествия, единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом

Московский школьник, находящийся под домашним арестом, сдаст ЕГЭ в этом году

© РИА Новости / Илона ГоловинаЗдание Московского Городского Суда
Здание Московского Городского Суда - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илона Головина
Здание Московского Городского Суда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московский школьник, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, сдаст ЕГЭ, узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда по делу.
Восемнадцатилетний парень, по версии следствия, был курьером в организованной группе телефонных мошенников. Он дважды забирал и передавал деньги – 800 и 300 тысяч рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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На слушании мать подростка уведомила суд о датах, во время которых он будет занят на экзаменах и консультациях. Председательствующий судья назначил следующее заседание на конец июня, после всех экзаменов.
Будет ли ученик сдавать экзамены в общем порядке или для него организовано проведение ЕГЭ на дому, не уточнялось.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении подростка было возбуждено в середине января этого года. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, как раз приняв во внимание, что обвиняемый является школьником.
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