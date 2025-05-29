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ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 29.05.2025 (обновлено: 12:28 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/shevchenko-2019742342.html
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:20:00+03:00
2025-05-29T12:28:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 390 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Уточняется, что нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР

Группировка "Центр" освободила Шевченко Первое в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 390 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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