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ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:20:00+03:00
2025-05-29T12:20:00+03:00
2025-05-29T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 390 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Уточняется, что нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР
Группировка "Центр" освободила Шевченко Первое в ДНР
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 390 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.