https://ria.ru/20250529/shevchenko-2019742342.html

ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР

ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025

ВС России освободили Шевченко Первое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:20:00+03:00

2025-05-29T12:20:00+03:00

2025-05-29T12:28:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое в ДНР, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 390 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Уточняется, что нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины