https://ria.ru/20250529/semja-2019846601.html

Одна из семей, участвовавших во встрече с Путиным, занимается пчеловодством

Одна из семей, участвовавших во встрече с Путиным, занимается пчеловодством - РИА Новости, 29.05.2025

Одна из семей, участвовавших во встрече с Путиным, занимается пчеловодством

Многодетная семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые участвовали во встрече с президентом России, четыре года занимается пчеловодством, сообщил... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:20:00+03:00

2025-05-29T18:20:00+03:00

2025-05-29T18:20:00+03:00

общество

россия

пенза

олег мельниченко

игорь комаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019788236_28:0:1215:667_1920x0_80_0_0_b37c3260703c026e0be5b9ca3af49cc1.jpg

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Многодетная семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые участвовали во встрече с президентом России, четыре года занимается пчеловодством, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Глава государства в четверг по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Беляевых из Пензы, в которой воспитываются 11 детей. "Мы давно знакомы с Вячеславом Алексеевичем и Дарьей Михайловной, всегда стараемся поддержать эту замечательную семью. Познакомились в 2021 году, когда вместе с первым заместителем министра труда и соцзащиты РФ Ольгой Юрьевной Баталиной осматривали только что начатое тогда отцом семейства производство ульев. Вячеслав Алексеевич организовал его в рамках заключенного социального контракта. Глава семьи приобщает к труду детей. Старшие ребята уже студенты, они стали настоящими помощниками родителям", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что супругам Беляевым, которые воспитывают шестерых дочерей и пятерых сыновей, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне вручил орден "Родительская слава".‍‍ "Поздравляю Вячеслава Алексеевича и Дарью Михайловну с признанием их заслуг в деле укрепления семейных ценностей", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250529/putin-2019843418.html

https://ria.ru/20250529/mama-2019825204.html

россия

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, пенза, олег мельниченко, игорь комаров