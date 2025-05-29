Одна из семей, участвовавших во встрече с Путиным, занимается пчеловодством
Мельниченко: участвовавшая во встрече с Путиным семья из Пензы разводит пчел
© РИА НовостиМногодетная семья из Пензы во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи исполнила небольшой музыкальный отрывок
© РИА Новости
Многодетная семья из Пензы во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи исполнила небольшой музыкальный отрывок
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Многодетная семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые участвовали во встрече с президентом России, четыре года занимается пчеловодством, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Глава государства в четверг по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Беляевых из Пензы, в которой воспитываются 11 детей.
"Мы давно знакомы с Вячеславом Алексеевичем и Дарьей Михайловной, всегда стараемся поддержать эту замечательную семью. Познакомились в 2021 году, когда вместе с первым заместителем министра труда и соцзащиты РФ Ольгой Юрьевной Баталиной осматривали только что начатое тогда отцом семейства производство ульев. Вячеслав Алексеевич организовал его в рамках заключенного социального контракта. Глава семьи приобщает к труду детей. Старшие ребята уже студенты, они стали настоящими помощниками родителям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что супругам Беляевым, которые воспитывают шестерых дочерей и пятерых сыновей, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне вручил орден "Родительская слава".
"Поздравляю Вячеслава Алексеевича и Дарью Михайловну с признанием их заслуг в деле укрепления семейных ценностей", - добавил губернатор.