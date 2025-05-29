https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019769774.html

В США готов новый пакет санкций против России, пишет Reuters

В США готов новый пакет санкций против России, пишет Reuters - РИА Новости, 29.05.2025

В США готов новый пакет санкций против России, пишет Reuters

Возможный новый пакет санкций США в отношении РФ готов, чиновники ждут решения американского президента Дональда Трампа, передает агентство Reuters. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:12:00+03:00

2025-05-29T14:12:00+03:00

2025-05-29T14:12:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Возможный новый пакет санкций США в отношении РФ готов, чиновники ждут решения американского президента Дональда Трампа, передает агентство Reuters. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа", - говорится в сообщении агентства. Впрочем, отмечает Рейтер, некоторые советники Трампа считают, что он просто должен не оказывать препятствий законопроекту сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает в том числе введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. "Некоторые советники считают, что это законопроект может быть полезен, поскольку он позволяет вступить в силу значительным санкциям, в то время как Трамп может, по сути, сказать (президенту России Владимиру - ред.) Путину, что решение по санкциям было ему неподконтрольно", - подчеркивает агентство. При этом, согласно источникам, Белый дом полагает, что для обеспечения эффективности этих санкций нужны вторичные санкции. По данным Рейтер, чиновники Белого дома обсуждали с сенатора-республиканцами содержание законопроекта Грэма. Один из собеседников агентства также указал на то, что, по словам американских чиновников, у них "нет проблем" с недавно введенными новыми санкциями ЕС против РФ. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии