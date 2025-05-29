"Потихоньку готовятся". СМИ раскрыли эффект от антироссийский санкций
Conversation: западные санкции способствовали экономической консолидации в РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Западные санкции способствовали экономической консолидации внутри России, пишет The Conversation.
"Несмотря на то, что конфликт на Украине продолжается, некоторые транснациональные компании потихоньку готовятся к потеплению отношений с Россией", — говорится в публикации.
Как отмечают авторы, несмотря на то, что иностранные компании оказались вынуждены распродать активы в России на фоне западных санкций, многие из них не покинули страну полностью либо сделали символический уход. Это позволяет транснациональным корпорациям соблюдать санкции в краткосрочной перспективе и оставляет возможность для будущего возвращения.
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"Вместо того, чтобы ослабить экономическую основу <…> санкции, возможно, укрепили ее", — резюмировали в статье.
Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в тяжелое положение и ушли из страны. Он также призвал "душить" иностранные сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и действуют против интересов государства.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.