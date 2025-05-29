https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019746791.html

"Потихоньку готовятся". СМИ раскрыли эффект от антироссийский санкций

"Потихоньку готовятся". СМИ раскрыли эффект от антироссийский санкций - РИА Новости, 29.05.2025

"Потихоньку готовятся". СМИ раскрыли эффект от антироссийский санкций

Западные санкции способствовали экономической консолидации внутри России, пишет The Conversation. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:33:00+03:00

2025-05-29T12:33:00+03:00

2025-05-29T12:33:00+03:00

россия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Западные санкции способствовали экономической консолидации внутри России, пишет The Conversation."Несмотря на то, что конфликт на Украине продолжается, некоторые транснациональные компании потихоньку готовятся к потеплению отношений с Россией", — говорится в публикации.Как отмечают авторы, несмотря на то, что иностранные компании оказались вынуждены распродать активы в России на фоне западных санкций, многие из них не покинули страну полностью либо сделали символический уход. Это позволяет транснациональным корпорациям соблюдать санкции в краткосрочной перспективе и оставляет возможность для будущего возвращения."Вместо того, чтобы ослабить экономическую основу <…> санкции, возможно, укрепили ее", — резюмировали в статье.Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в тяжелое положение и ушли из страны. Он также призвал "душить" иностранные сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и действуют против интересов государства.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал российский лидер, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019650323.html

https://ria.ru/20250518/sanktsii-2017717492.html

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россия, санкции в отношении россии, экономика