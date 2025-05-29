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Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее - РИА Новости, 29.05.2025
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08:22 29.05.2025 (обновлено: 08:52 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/samolet-2019704782.html
Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее
Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее - РИА Новости, 29.05.2025
Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее
Военные подтвердили, что четверо были на борту патрульного самолета P-3 ВМС Южной Кореи, который потерпел крушение, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВМС... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:22:00+03:00
2025-05-29T08:52:00+03:00
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Военные подтвердили, что четверо были на борту патрульного самолета P-3 ВМС Южной Кореи, который потерпел крушение, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВМС Республики Корея.В четверг СМИ сообщали, что крушение произошло в горах в округе Намгу города Пхохан примерно в 13.52 (7.52 мск). По данным очевидца, с места крушения поднимается дым."Военно-морские силы подтверждают, что патрульный самолет P-3 с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение в Пхохане", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250522/samolet-2018547268.html
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южная корея, в мире
Южная Корея, В мире
Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее

Ренхап: 4 человека были на борту потерпевшего крушение борта ВМС в Южной Корее

© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Военные подтвердили, что четверо были на борту патрульного самолета P-3 ВМС Южной Кореи, который потерпел крушение, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВМС Республики Корея.
В четверг СМИ сообщали, что крушение произошло в горах в округе Намгу города Пхохан примерно в 13.52 (7.52 мск). По данным очевидца, с места крушения поднимается дым.
"Военно-морские силы подтверждают, что патрульный самолет P-3 с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение в Пхохане", - пишет агентство.
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