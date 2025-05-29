https://ria.ru/20250529/samolet-2019704782.html

Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее

Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее - РИА Новости, 29.05.2025

Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее

Военные подтвердили, что четверо были на борту патрульного самолета P-3 ВМС Южной Кореи, который потерпел крушение, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВМС... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:22:00+03:00

2025-05-29T08:22:00+03:00

2025-05-29T08:52:00+03:00

южная корея

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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Военные подтвердили, что четверо были на борту патрульного самолета P-3 ВМС Южной Кореи, который потерпел крушение, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВМС Республики Корея.В четверг СМИ сообщали, что крушение произошло в горах в округе Намгу города Пхохан примерно в 13.52 (7.52 мск). По данным очевидца, с места крушения поднимается дым."Военно-морские силы подтверждают, что патрульный самолет P-3 с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение в Пхохане", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250522/samolet-2018547268.html

южная корея

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