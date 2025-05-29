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Исследование показало, кому в России выдают самые большие микрозаймы - РИА Новости, 29.05.2025
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08:15 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/samolet-2019704140.html
Исследование показало, кому в России выдают самые большие микрозаймы
Исследование показало, кому в России выдают самые большие микрозаймы - РИА Новости, 29.05.2025
Исследование показало, кому в России выдают самые большие микрозаймы
Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:15:00+03:00
2025-05-29T08:15:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Самые скромные суммы займов получают те, кому нет еще 25 лет, наибольшие — те, кому за 50", - выяснили эксперты, проанализировав более 1 миллиона займов, выданных с января по май 2025 года. Отмечается, что средняя сумма запроса на заем "до зарплаты" при первичном обращении в микрофинансовые организации (МФО) от молодых заемщиков до 25 лет составила 13 090 рублей. "В то же время реально выданная сумма в среднем была 5 510 рублей, то есть молодые заемщики получают всего 42% от запрошенных средств", - уточняют аналитики. При этом с возрастом данные показатели повышаются. Так, средняя сумма займа для новых заемщиков 25-34 лет достигает уже 8766 рублей (или 55% от запрашиваемой), а для тех, кому 35-44 года, — 9 396 рублей (или 56%). Клиенты 45-54 лет получают в среднем 9 769 рублей, что также равняется 56% от суммы, которую они указывают при оформлении займа. "А вот на максимальные суммы выдач могут рассчитывать самые зрелые заемщики, чей возраст больше 55 лет. При первом обращении в МФО они запрашивают в среднем 17 060 рублей, то есть на 30% больше, чем представители самого молодого поколения", - говорится в исследовании. Компании должны следить за рисками, чтобы не допустить излишней закредитованности, поэтому одобряют молодежи суммы меньшие, чем другим категориям населения, указывают эксперты. "Да и сами молодые люди запрашивают более скромные суммы, что отчасти свидетельствует об их финансовой грамотности, умении адекватно оценить свои возможности", — отмечают аналитики.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Исследование показало, кому в России выдают самые большие микрозаймы

Webbankir: самые большие микрозаймы в России выдают тем, кому за 50 лет

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Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Самые скромные суммы займов получают те, кому нет еще 25 лет, наибольшие — те, кому за 50", - выяснили эксперты, проанализировав более 1 миллиона займов, выданных с января по май 2025 года.
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Отмечается, что средняя сумма запроса на заем "до зарплаты" при первичном обращении в микрофинансовые организации (МФО) от молодых заемщиков до 25 лет составила 13 090 рублей. "В то же время реально выданная сумма в среднем была 5 510 рублей, то есть молодые заемщики получают всего 42% от запрошенных средств", - уточняют аналитики.
При этом с возрастом данные показатели повышаются. Так, средняя сумма займа для новых заемщиков 25-34 лет достигает уже 8766 рублей (или 55% от запрашиваемой), а для тех, кому 35-44 года, — 9 396 рублей (или 56%). Клиенты 45-54 лет получают в среднем 9 769 рублей, что также равняется 56% от суммы, которую они указывают при оформлении займа.
"А вот на максимальные суммы выдач могут рассчитывать самые зрелые заемщики, чей возраст больше 55 лет. При первом обращении в МФО они запрашивают в среднем 17 060 рублей, то есть на 30% больше, чем представители самого молодого поколения", - говорится в исследовании.
Компании должны следить за рисками, чтобы не допустить излишней закредитованности, поэтому одобряют молодежи суммы меньшие, чем другим категориям населения, указывают эксперты. "Да и сами молодые люди запрашивают более скромные суммы, что отчасти свидетельствует об их финансовой грамотности, умении адекватно оценить свои возможности", — отмечают аналитики.
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