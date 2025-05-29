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Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа - РИА Новости, 29.05.2025
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17:57 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/rubio-2019842133.html
Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа
Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа - РИА Новости, 29.05.2025
Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:57:00+03:00
2025-05-29T17:57:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы ведомства. "Представленный конгрессу план позволит сделать госдепартамент более гибким и эффективным, снизить бюрократическую нагрузку и усилить продвижение интересов Америки в мире", — заявил Рубио. Он подчеркнул, что за последние 25 лет внутренние структуры госдепартамента существенно разрослись, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности его работы. Рубио также уточнил, что предложенные изменения стали результатом консультаций с законодателями, руководством профильных подразделений и опытными сотрудниками ведомства.
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в мире, сша, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Марко Рубио, Государственный департамент США
Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа

Рубио заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепа США

© Getty Images / Kevin DietschГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы ведомства.
"Представленный конгрессу план позволит сделать госдепартамент более гибким и эффективным, снизить бюрократическую нагрузку и усилить продвижение интересов Америки в мире", — заявил Рубио.
Он подчеркнул, что за последние 25 лет внутренние структуры госдепартамента существенно разрослись, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности его работы.
Рубио также уточнил, что предложенные изменения стали результатом консультаций с законодателями, руководством профильных подразделений и опытными сотрудниками ведомства.
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В миреСШАМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
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