https://ria.ru/20250529/rubio-2019842133.html

Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа

Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа - РИА Новости, 29.05.2025

Рубио направил в конгресс план реорганизации госдепа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:57:00+03:00

2025-05-29T17:57:00+03:00

2025-05-29T17:57:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы ведомства. "Представленный конгрессу план позволит сделать госдепартамент более гибким и эффективным, снизить бюрократическую нагрузку и усилить продвижение интересов Америки в мире", — заявил Рубио. Он подчеркнул, что за последние 25 лет внутренние структуры госдепартамента существенно разрослись, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности его работы. Рубио также уточнил, что предложенные изменения стали результатом консультаций с законодателями, руководством профильных подразделений и опытными сотрудниками ведомства.

https://ria.ru/20250528/wp-2019501344.html

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в мире, сша, марко рубио, государственный департамент сша