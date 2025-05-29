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"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.05.2025
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16:08 29.05.2025 (обновлено: 16:44 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html
"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России
"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.05.2025
"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Давление на Россию со стороны НАТО может спровоцировать открытый конфликт, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Давление на Россию со стороны НАТО может спровоцировать открытый конфликт, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского новостного канал WION."Я думаю, все сейчас играют с огнем. События очень быстро двигаются к эскалации. Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход", — сказал он.Профессор отметил, что большая ошибка Европы заключается в недооценке военного потенциала России и глубинных причин конфликта. Все карты на данный момент у Москвы — это реальность, которую игнорируют европейцы, но которую необходимо признать для проведения эффективных переговоров, заключил Дизен.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250528/nato-2019584124.html
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россия, москва, европа, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, НАТО, В мире
"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России

Дизен: Россия теряет терпение из-за провокаций со стороны НАТО

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Давление на Россию со стороны НАТО может спровоцировать открытый конфликт, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского новостного канал WION.
"Я думаю, все сейчас играют с огнем. События очень быстро двигаются к эскалации. Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход", — сказал он.
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Профессор отметил, что большая ошибка Европы заключается в недооценке военного потенциала России и глубинных причин конфликта. Все карты на данный момент у Москвы — это реальность, которую игнорируют европейцы, но которую необходимо признать для проведения эффективных переговоров, заключил Дизен.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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