https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html

"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России

"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.05.2025

"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России

Давление на Россию со стороны НАТО может спровоцировать открытый конфликт, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:08:00+03:00

2025-05-29T16:08:00+03:00

2025-05-29T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Давление на Россию со стороны НАТО может спровоцировать открытый конфликт, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского новостного канал WION."Я думаю, все сейчас играют с огнем. События очень быстро двигаются к эскалации. Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход", — сказал он.Профессор отметил, что большая ошибка Европы заключается в недооценке военного потенциала России и глубинных причин конфликта. Все карты на данный момент у Москвы — это реальность, которую игнорируют европейцы, но которую необходимо признать для проведения эффективных переговоров, заключил Дизен.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250528/nato-2019584124.html

https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html

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