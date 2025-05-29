https://ria.ru/20250529/rossija-2019695830.html

В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза

В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза - РИА Новости, 29.05.2025

В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза

Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:15:00+03:00

2025-05-29T06:15:00+03:00

2025-05-29T06:15:00+03:00

россия

латвия

эстония

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, всего за первый квартал 2025 года российскую границу с целью учебы пересекли 883 человека из стран Евросоюза. Среди них каждый второй был гражданином одной из прибалтийских республик. Чаще других в Россию на учебу приезжали из Латвии – 278, далее следует Эстония – 133 человека, а из Литвы приезжали в РФ учиться 56 человек. Учеба в России заинтересовала и граждан Болгарии – 89 человек, Италии – 60, Германии – 59. Прибывающие в РФ на обучение есть и среди граждан Словакии, Франции и Греции – 40, 32 и 28 соответственно.

https://ria.ru/20250524/rossija-2018812747.html

https://ria.ru/20250520/migranty-2018055215.html

россия

латвия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, латвия, эстония, общество