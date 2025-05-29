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В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза - РИА Новости, 29.05.2025
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06:15 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/rossija-2019695830.html
В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза
В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза - РИА Новости, 29.05.2025
В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза
Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:15:00+03:00
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россия
латвия
эстония
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, всего за первый квартал 2025 года российскую границу с целью учебы пересекли 883 человека из стран Евросоюза. Среди них каждый второй был гражданином одной из прибалтийских республик. Чаще других в Россию на учебу приезжали из Латвии – 278, далее следует Эстония – 133 человека, а из Литвы приезжали в РФ учиться 56 человек. Учеба в России заинтересовала и граждан Болгарии – 89 человек, Италии – 60, Германии – 59. Прибывающие в РФ на обучение есть и среди граждан Словакии, Франции и Греции – 40, 32 и 28 соответственно.
https://ria.ru/20250524/rossija-2018812747.html
https://ria.ru/20250520/migranty-2018055215.html
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Дарья Буймова
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россия, латвия, эстония, общество
Россия, Латвия, Эстония, Общество
В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза

Почти 900 жителей стран ЕС въехали в Россию с начала года для обучения

© AP Photo / Sergei GritsРоссийско-финляндская граница
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Российско-финляндская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, всего за первый квартал 2025 года российскую границу с целью учебы пересекли 883 человека из стран Евросоюза. Среди них каждый второй был гражданином одной из прибалтийских республик. Чаще других в Россию на учебу приезжали из Латвии – 278, далее следует Эстония – 133 человека, а из Литвы приезжали в РФ учиться 56 человек.
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев
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Учеба в России заинтересовала и граждан Болгарии – 89 человек, Италии – 60, Германии – 59.
Прибывающие в РФ на обучение есть и среди граждан Словакии, Франции и Греции – 40, 32 и 28 соответственно.
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