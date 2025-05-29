https://ria.ru/20250529/rossija-2019686268.html
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников - РИА Новости, 29.05.2025
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников
Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:51:00+03:00
2025-05-29T02:51:00+03:00
2025-05-29T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив среди новаций проверку банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах и возможность уполномочить близкого подтверждать переводы денег. Обе эти новации, как указывается в законе, заработают чуть позже - с 1 сентября."В соответствии с новыми правилами, банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия", - рассказал Хаминский. "В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах", - добавил Хаминский. Кроме того, новый закон позволит гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег, отметил юрист.Этот закон был принят в марте и подписан президентом 1 апреля. Помимо перечисленных юристом, в нем есть еще целый ряд мер противодействия телефонному мошенничеству, например вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций.В части банкоматов ЦБ РФ разъяснял, что с 1 сентября банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли он деньги под влиянием мошенников. Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту, а руководствоваться при этом он будет специальным перечнем признаков подозрительных операций (он будет доступен на сайте ЦБ).За время "периода охлаждения" в 48 часов человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам, отмечал регулятор.Также он указывал, что новый закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы суммой не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег.
https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018569191.html
https://ria.ru/20250515/dropper-2017015781.html
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РИА Новости
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников
Хаминский: новый закон о защите от мошенников вступает в силу с 1 июня
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив среди новаций проверку банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах и возможность уполномочить близкого подтверждать переводы денег. Обе эти новации, как указывается в законе, заработают чуть позже - с 1 сентября.
"В соответствии с новыми правилами, банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия", - рассказал Хаминский.
"В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах", - добавил Хаминский.
Кроме того, новый закон позволит гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег, отметил юрист.
Этот закон был принят в марте и подписан президентом 1 апреля. Помимо перечисленных юристом, в нем есть еще целый ряд мер противодействия телефонному мошенничеству, например вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций.
В части банкоматов ЦБ РФ разъяснял, что с 1 сентября банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли он деньги под влиянием мошенников. Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту, а руководствоваться при этом он будет специальным перечнем признаков подозрительных операций (он будет доступен на сайте ЦБ).
За время "периода охлаждения" в 48 часов человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам, отмечал регулятор.
Также он указывал, что новый закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы суммой не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег.