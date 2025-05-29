Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 29.05.2025 (обновлено: 13:14 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/rossija-2019686268.html
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников - РИА Новости, 29.05.2025
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников
Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:51:00+03:00
2025-05-29T13:14:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив среди новаций проверку банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах и возможность уполномочить близкого подтверждать переводы денег. Обе эти новации, как указывается в законе, заработают чуть позже - с 1 сентября."В соответствии с новыми правилами, банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия", - рассказал Хаминский. "В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах", - добавил Хаминский. Кроме того, новый закон позволит гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег, отметил юрист.Этот закон был принят в марте и подписан президентом 1 апреля. Помимо перечисленных юристом, в нем есть еще целый ряд мер противодействия телефонному мошенничеству, например вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций.В части банкоматов ЦБ РФ разъяснял, что с 1 сентября банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли он деньги под влиянием мошенников. Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту, а руководствоваться при этом он будет специальным перечнем признаков подозрительных операций (он будет доступен на сайте ЦБ).За время "периода охлаждения" в 48 часов человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам, отмечал регулятор.Также он указывал, что новый закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы суммой не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег.
https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018569191.html
https://ria.ru/20250515/dropper-2017015781.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников

Хаминский: новый закон о защите от мошенников вступает в силу с 1 июня

© Depositphotos.com / leungchopanСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив среди новаций проверку банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах и возможность уполномочить близкого подтверждать переводы денег. Обе эти новации, как указывается в законе, заработают чуть позже - с 1 сентября.
"В соответствии с новыми правилами, банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия", - рассказал Хаминский.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт рассказал о схеме мошенников с фейковыми рабочими чатами
23 мая, 04:04
"В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах", - добавил Хаминский.
Кроме того, новый закон позволит гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег, отметил юрист.
Этот закон был принят в марте и подписан президентом 1 апреля. Помимо перечисленных юристом, в нем есть еще целый ряд мер противодействия телефонному мошенничеству, например вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций.
В части банкоматов ЦБ РФ разъяснял, что с 1 сентября банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли он деньги под влиянием мошенников. Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту, а руководствоваться при этом он будет специальным перечнем признаков подозрительных операций (он будет доступен на сайте ЦБ).
Мужчина держит мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей
15 мая, 03:45
За время "периода охлаждения" в 48 часов человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам, отмечал регулятор.
Также он указывал, что новый закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы суммой не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег.
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала