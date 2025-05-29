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Роскачество назвало безопасные стиральные порошки - РИА Новости, 29.05.2025
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06:17 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/roskachestvo-2019696006.html
Роскачество назвало безопасные стиральные порошки
Роскачество назвало безопасные стиральные порошки - РИА Новости, 29.05.2025
Роскачество назвало безопасные стиральные порошки
Роскачество исследовало 20 брендов стиральных порошков - почти все образцы прошли тест на безопасность, при этом только порошок Tide китайского производства не... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:17:00+03:00
2025-05-29T06:17:00+03:00
общество
китай
белоруссия
турция
роскачество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роскачество исследовало 20 брендов стиральных порошков - почти все образцы прошли тест на безопасность, при этом только порошок Tide китайского производства не прошел проверку по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды, результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. Роскачество исследовало 20 торговых марок стиральных порошков по 48 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Для проверки были взяты как порошки отечественного производства, так и торговые марки (ТМ) из Белоруссии, Турции и Китая: Index, "Персил", "Аист", Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, "Пемос", Peros, "Лоск", "Чайка", "Самокат", "Каждый день", ABC, "Мара", Sorti, "Миф", "Биолан", Tide (Россия), Tide (Китай). "Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Только порошок ТМ Tide (китайского производства) не соответствовал требованиям по этому пункту - на упаковке указано, что он подходит "для стирки любого белья, включая детское". Поскольку для детских стиральных порошков требования строже, это средство не прошло проверку по показателю "Раздражающее действие на конъюнктиву глаз", - говорится в материалах. Исследуемые образцы не оказывают раздражающего действия на кожу, в том числе не разъедают кожу рук, не раздражают слизистую глаз при рекомендованном режиме применения, не вызывают аллергии или интоксикации, не нарушают обмен веществ. Кроме того, все порошки прошли проверку по вымываемости компонентов при полоскании - эксперты оценивали, сколько поверхностно-активных веществ остается после трех циклов полоскания. Порошки, которые проверяло Роскачество, справились с белковыми загрязнениями - кровью - лучше, чем с масляными. Лучше всех с масляными пятнами справился порошок Index, он уложился в норматив Роскачества. По качеству отстирывания крови в норматив стандарта уложились "Персил", "Аист", Index и Bimax. Хуже всего справились Dosia и китайский Tide. Роскачество отметило, что исследуемые порошки не влияли на посерение ткани. Однако выяснилось, что некоторые способствуют пожелтению, другие оказывают эффект подсинивания, третьи не влияют на пожелтение. Средства не влияли на цвета ткани - для оценки по этому критерию проводилось 15 стирок тканей красного, малинового, черного, синего и горчичного цветов при температуре 40 градусов. "Большое образование пены может привести к поломке стиральной машины. По результатам исследования, сильнее всего пенились порошки Tide (Китай), Peros, Bimax, "Миф", "Лоск". Они не соответствовали требованиям опережающего стандарта Роскачества. У пяти порошков (АВС, "Мара", Sorti, "Биолан", "Самокат", "Каждый день", китайский Tide) выявлены несоответствия опережающему стандарту Роскачества по показателю "Отложение солей жесткости на нагревательных элементах". Такой порошок быстрее испортит стиральную машину", - рассказали исследователи.
https://ria.ru/20241101/podushki-1981376541.html
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общество, китай, белоруссия, турция, роскачество
Общество, Китай, Белоруссия, Турция, Роскачество
Роскачество назвало безопасные стиральные порошки

Роскачество проверило 20 брендов стиральных порошков на безопасность

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роскачество исследовало 20 брендов стиральных порошков - почти все образцы прошли тест на безопасность, при этом только порошок Tide китайского производства не прошел проверку по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды, результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
Роскачество исследовало 20 торговых марок стиральных порошков по 48 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Для проверки были взяты как порошки отечественного производства, так и торговые марки (ТМ) из Белоруссии, Турции и Китая: Index, "Персил", "Аист", Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, "Пемос", Peros, "Лоск", "Чайка", "Самокат", "Каждый день", ABC, "Мара", Sorti, "Миф", "Биолан", Tide (Россия), Tide (Китай).
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"Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Только порошок ТМ Tide (китайского производства) не соответствовал требованиям по этому пункту - на упаковке указано, что он подходит "для стирки любого белья, включая детское". Поскольку для детских стиральных порошков требования строже, это средство не прошло проверку по показателю "Раздражающее действие на конъюнктиву глаз", - говорится в материалах.
Исследуемые образцы не оказывают раздражающего действия на кожу, в том числе не разъедают кожу рук, не раздражают слизистую глаз при рекомендованном режиме применения, не вызывают аллергии или интоксикации, не нарушают обмен веществ. Кроме того, все порошки прошли проверку по вымываемости компонентов при полоскании - эксперты оценивали, сколько поверхностно-активных веществ остается после трех циклов полоскания.
Порошки, которые проверяло Роскачество, справились с белковыми загрязнениями - кровью - лучше, чем с масляными. Лучше всех с масляными пятнами справился порошок Index, он уложился в норматив Роскачества. По качеству отстирывания крови в норматив стандарта уложились "Персил", "Аист", Index и Bimax. Хуже всего справились Dosia и китайский Tide.
Роскачество отметило, что исследуемые порошки не влияли на посерение ткани. Однако выяснилось, что некоторые способствуют пожелтению, другие оказывают эффект подсинивания, третьи не влияют на пожелтение. Средства не влияли на цвета ткани - для оценки по этому критерию проводилось 15 стирок тканей красного, малинового, черного, синего и горчичного цветов при температуре 40 градусов.
"Большое образование пены может привести к поломке стиральной машины. По результатам исследования, сильнее всего пенились порошки Tide (Китай), Peros, Bimax, "Миф", "Лоск". Они не соответствовали требованиям опережающего стандарта Роскачества. У пяти порошков (АВС, "Мара", Sorti, "Биолан", "Самокат", "Каждый день", китайский Tide) выявлены несоответствия опережающему стандарту Роскачества по показателю "Отложение солей жесткости на нагревательных элементах". Такой порошок быстрее испортит стиральную машину", - рассказали исследователи.
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ОбществоКитайБелоруссияТурцияРоскачество
 
 
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