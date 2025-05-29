https://ria.ru/20250529/reyting-2019724280.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU) - РИА Новости, 29.05.2025

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU)

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) кредитный... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:42:00+03:00

2025-05-29T10:42:00+03:00

2025-05-29T10:42:00+03:00

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

экономика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает РЭЦ."Подтверждение рейтинга на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства Российской Федерации является важным признанием стабильности и способности ЭКСАР выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами в любых экономических условиях", - говорится в сообщении.В сообщении АКРА отмечаются высокие показатели достаточности капитала, качества активов и ликвидности, а также высокое качество управления компанией и ее роль в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности и в финансовой системе страны.

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика