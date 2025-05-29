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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU) - РИА Новости, 29.05.2025
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10:42 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/reyting-2019724280.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU) - РИА Новости, 29.05.2025
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) кредитный... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:42:00+03:00
2025-05-29T10:42:00+03:00
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает РЭЦ."Подтверждение рейтинга на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства Российской Федерации является важным признанием стабильности и способности ЭКСАР выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами в любых экономических условиях", - говорится в сообщении.В сообщении АКРА отмечаются высокие показатели достаточности капитала, качества активов и ликвидности, а также высокое качество управления компанией и ее роль в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности и в финансовой системе страны.
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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика
Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Экономика
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU)

АКРА подтвердило рейтинг ЭКСАР на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает РЭЦ.
«
"Подтверждение рейтинга на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства Российской Федерации является важным признанием стабильности и способности ЭКСАР выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами в любых экономических условиях", - говорится в сообщении.
В сообщении АКРА отмечаются высокие показатели достаточности капитала, качества активов и ликвидности, а также высокое качество управления компанией и ее роль в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности и в финансовой системе страны.
 
Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Экономика
 
 
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