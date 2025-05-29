https://ria.ru/20250529/rets-2019838832.html

РЭЦ рассказал о поддержке экспортеров на Всероссийском зерновом форуме

РЭЦ рассказал о поддержке экспортеров на Всероссийском зерновом форуме - РИА Новости, 29.05.2025

РЭЦ рассказал о поддержке экспортеров на Всероссийском зерновом форуме

Руководитель представительства Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Краснодаре Владислав Есин выступил на IV ежегодном Всероссийском зерновом... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:47:00+03:00

2025-05-29T17:47:00+03:00

2025-05-29T17:47:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

сочи

экспорт

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Руководитель представительства Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Краснодаре Владислав Есин выступил на IV ежегодном Всероссийском зерновом форуме, проходящем в эти дни в Сочи, сообщает центр."Так, спикер РЭЦ выступил на двух сессиях: "Цифровая трансформация зерновой отрасли. Вызовы и решения", организатором которой является отраслевой центр компетенций цифровизации агропромышленного комплекса АО "Агропромцифра", и "Инструменты поддержки экспорта в новых условиях работы". На мероприятиях он рассказал о мерах государственной поддержки от РЭЦ, доступных российским экспортерам зерна и продуктов его переработки. Особое внимание в своем выступлении он уделил продвижению товаров под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении."Российские экспортеры активно пользуются мерами государственной поддержки, такими как компенсация затрат на логистику, участие в бизнес-миссиях и выставках, фестивалях-ярмарках Made in Russia, размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК, которые работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии", - отметил Есин.Он рассказал о возможностях платформы "Мой экспорт", где в онлайн-формате компании могут оформить 126 услуг. Здесь экспортер может получить услуги и меры поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств и институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, здесь можно получить страховую и кредитную поддержку и многое другое. Это флагманский проект РЭЦ, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере внешнеэкономической деятельности.Среди экспортеров АПК-сектора востребовано получение разрешительных документов через платформу: фитосанитарных, ветеринарных, сертификатов происхождения товара. Преимущества цифровых процедур оформления сертификатов через платформу "Мой экспорт" позволяют экспортерам подавать онлайн-заявления, получать от Россельхознадзора информацию о страновых ограничениях и статусах рассмотрения заявлений, что значительно упрощает и ускоряет процесс получения экспортных документов.Также для экспортеров АПК актуальны финансовые услуги Группы РЭЦ, включая кредитно-гарантийную поддержку, страхование отсрочки платежа для МСП и страхование краткосрочной дебиторской задолженности.В ходе сессий и круглых столов за время форума состоялись выступления более 50 приглашенных спикеров, которые осветили ключевые вопросы развития зерновой отрасли, а также обсудили задачи взаимодействия между основными участниками международного рынка. Делегаты форума оценили предварительные итоги уходящего года и дали свои прогнозы на наступающий 2025/26 сельскохозяйственный год.Всероссийский зерновой форум - ежегодное мероприятие, которое организует Союз экспортеров и производителей зерна при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На мероприятии обсуждают основные вопросы развития сельскохозяйственной отрасли и задачи международного взаимодействия между главными представителями рынка.

https://ria.ru/20250529/rets-2019834842.html

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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, сочи, экспорт